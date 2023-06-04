Глава челябинского района запретил чиновникам пользоваться кнопочными телефонами

05 июня 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Тимофеев распорядился приобрести главам сенсорные телефоны, чтобы они были на связи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев распорядился, чтобы чиновники заменили кнопочные телефоны на сенсорные с выходом в интернет. Об этом он заявил на аппаратном совещании 5 июня. «Для оперативного реагирования по проблемам создана группа в одном из мессенджеров, но не все главы подключились к ней. По их словам, у них кнопочные телефоны без интернета. Тимофеев поручил этим руководителям приобрести сенсорные телефоны и подключиться к группе», — сообщили на сайте редакции газеты «Всходы». Тимофеев дал чиновникам на исполнение неделю. Он отметил, что руководители всегда должны быть на связи. «Можно пользоваться голубиной почтой, но это не так эффективно. Поэтому все руководители должны быть всегда на связи», — цитирует издание Тимофеева. Тимофеева избрали депутаты районного собрания путем тайного голосования 26 мая. Ранее он занимал должность директора по качеству ООО «Урал Ситно». Место стало вакантным после отставки Ивана Сурменева из-за погибшего школьника от упавшей с крыши глыбы льда.

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев распорядился, чтобы чиновники заменили кнопочные телефоны на сенсорные с выходом в интернет. Об этом он заявил на аппаратном совещании 5 июня. «Для оперативного реагирования по проблемам создана группа в одном из мессенджеров, но не все главы подключились к ней. По их словам, у них кнопочные телефоны без интернета. Тимофеев поручил этим руководителям приобрести сенсорные телефоны и подключиться к группе», — сообщили на сайте редакции газеты «Всходы». Тимофеев дал чиновникам на исполнение неделю. Он отметил, что руководители всегда должны быть на связи. «Можно пользоваться голубиной почтой, но это не так эффективно. Поэтому все руководители должны быть всегда на связи», — цитирует издание Тимофеева. Тимофеева избрали депутаты районного собрания путем тайного голосования 26 мая. Ранее он занимал должность директора по качеству ООО «Урал Ситно». Место стало вакантным после отставки Ивана Сурменева из-за погибшего школьника от упавшей с крыши глыбы льда.