Из Челябинска в Калининград запустят прямой поезд

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Прибытие детей из Донецка. Челябинск, вокзал, поезд, железнодорожный транспорт, полиция, ржд, железная дорога
Поезд проследует через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск Фото:

Из Челябинска в Калининград в июле и августе планируют запустить еженедельный прямой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

«Запускаем на июль и август сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам в 09:27, из Челябинска — по четвергам в 23:00, время указано местное», — сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Поезд проследует через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Также российские транзитные поезда следуют через Литву, но без права высадки на территории этого государства. Сам поезд сформирован из комфортных плацкартных и купейных вагонов. Специальные места предусмотрены для маломобильных пассажиров.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузоперевозки по железной дороге из Челябинска в Иран. Для этого в Казахстане готовы реконструировать «узкие» места на собственных путепроводах.

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Из Челябинска в Калининград в июле и августе планируют запустить еженедельный прямой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог. «Запускаем на июль и август сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам в 09:27, из Челябинска — по четвергам в 23:00, время указано местное», — сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД». Поезд проследует через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Также российские транзитные поезда следуют через Литву, но без права высадки на территории этого государства. Сам поезд сформирован из комфортных плацкартных и купейных вагонов. Специальные места предусмотрены для маломобильных пассажиров. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузоперевозки по железной дороге из Челябинска в Иран. Для этого в Казахстане готовы реконструировать «узкие» места на собственных путепроводах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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