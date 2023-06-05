Из Челябинска в Калининград запустят прямой поезд

Поезд проследует через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска в Калининград в июле и августе планируют запустить еженедельный прямой поезд. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

«Запускаем на июль и август сезонный еженедельный поезд № 426/425 Калининград — Челябинск. Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам в 09:27, из Челябинска — по четвергам в 23:00, время указано местное», — сообщает telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Поезд проследует через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Также российские транзитные поезда следуют через Литву, но без права высадки на территории этого государства. Сам поезд сформирован из комфортных плацкартных и купейных вагонов. Специальные места предусмотрены для маломобильных пассажиров.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запустить скоростные грузоперевозки по железной дороге из Челябинска в Иран. Для этого в Казахстане готовы реконструировать «узкие» места на собственных путепроводах.