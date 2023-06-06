Власти рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС

Мэр Леонтьев: Каховская ГЭС была разрушена из-за ряда ударов
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Атака по ГЭС производилась из РСЗО «Ольха» Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) была разрушена ночью в результате серии ударов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«В два часа ночи был осуществлен ряд ударов», — сказал Леонтьев, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что верхняя часть плотины было разрушена ночью из-за ударов, однако сама дамба не пострадала.

По словам Леонтьева, атака ВСУ по Каховской ГЭС производилась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». После произошедшего в районе плотины идет неконтролируемый сброс воды.

Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Удары украинских войск привели к разрушению задвижек и прорыву. Сообщалось о начале затопления территории.

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Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) была разрушена ночью в результате серии ударов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. «В два часа ночи был осуществлен ряд ударов», — сказал Леонтьев, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что верхняя часть плотины было разрушена ночью из-за ударов, однако сама дамба не пострадала. По словам Леонтьева, атака ВСУ по Каховской ГЭС производилась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». После произошедшего в районе плотины идет неконтролируемый сброс воды. Ранее мэр Новой Каховки подтвердил подрыв Каховской гидроэлектростанции Вооруженными силами Украины. Удары украинских войск привели к разрушению задвижек и прорыву. Сообщалось о начале затопления территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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