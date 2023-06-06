Пермский суд отправил в колонию участника ОПГ, перевозившего наркотики в ХМАО

06 июня 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Петербуржца отправили в колонию строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за то, что он в составе организованной преступной группы перевозил наркотики из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ. Мужчина был задержан на территории Краснокамского района Пермского края. Информация о наказании для наркокурьера размещена на сайте Краснокамского городского суда. «Житель Санкт-Петербурга в поисках работы нашел вакансию водителя. Как оказалось позже, он должен был перевозить наркотики. Мужчину это не смутило, и он вступил в ОПГ. Во время одной из поездок, когда петербуржец должен был доставить 5 кг мефедрона из Подмосковья в ХМАО, его на территории Краснокамского района Пермского края задержали сотрудники полиции», — сообщили в суде. В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет. Также наркокурьер должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за то, что он в составе организованной преступной группы перевозил наркотики из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ. Мужчина был задержан на территории Краснокамского района Пермского края. Информация о наказании для наркокурьера размещена на сайте Краснокамского городского суда. «Житель Санкт-Петербурга в поисках работы нашел вакансию водителя. Как оказалось позже, он должен был перевозить наркотики. Мужчину это не смутило, и он вступил в ОПГ. Во время одной из поездок, когда петербуржец должен был доставить 5 кг мефедрона из Подмосковья в ХМАО, его на территории Краснокамского района Пермского края задержали сотрудники полиции», — сообщили в суде. В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет. Также наркокурьер должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.