Пермский суд отправил в колонию участника ОПГ, перевозившего наркотики в ХМАО

Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за то, что он в составе организованной преступной группы перевозил наркотики из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ. Мужчина был задержан на территории Краснокамского района Пермского края. Информация о наказании для наркокурьера размещена на сайте Краснокамского городского суда.
«Житель Санкт-Петербурга в поисках работы нашел вакансию водителя. Как оказалось позже, он должен был перевозить наркотики. Мужчину это не смутило, и он вступил в ОПГ. Во время одной из поездок, когда петербуржец должен был доставить 5 кг мефедрона из Подмосковья в ХМАО, его на территории Краснокамского района Пермского края задержали сотрудники полиции», — сообщили в суде.
В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет. Также наркокурьер должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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