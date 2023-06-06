Пермский суд отправил в колонию участника ОПГ, перевозившего наркотики в ХМАО

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Женская колония № 4. Курган, колючая проволока, режимная территория
Петербуржца отправили в колонию строгого режима Фото:

Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за то, что он в составе организованной преступной группы перевозил наркотики из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ. Мужчина был задержан на территории Краснокамского района Пермского края. Информация о наказании для наркокурьера размещена на сайте Краснокамского городского суда.

«Житель Санкт-Петербурга в поисках работы нашел вакансию водителя. Как оказалось позже, он должен был перевозить наркотики. Мужчину это не смутило, и он вступил в ОПГ. Во время одной из поездок, когда петербуржец должен был доставить 5 кг мефедрона из Подмосковья в ХМАО, его на территории Краснокамского района Пермского края задержали сотрудники полиции», — сообщили в суде.

В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет. Также наркокурьер должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Жителя Санкт-Петербурга отправили в колонию за то, что он в составе организованной преступной группы перевозил наркотики из Подмосковья в Ханты-Мансийский автономный округ. Мужчина был задержан на территории Краснокамского района Пермского края. Информация о наказании для наркокурьера размещена на сайте Краснокамского городского суда. «Житель Санкт-Петербурга в поисках работы нашел вакансию водителя. Как оказалось позже, он должен был перевозить наркотики. Мужчину это не смутило, и он вступил в ОПГ. Во время одной из поездок, когда петербуржец должен был доставить 5 кг мефедрона из Подмосковья в ХМАО, его на территории Краснокамского района Пермского края задержали сотрудники полиции», — сообщили в суде. В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на девять лет. Также наркокурьер должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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