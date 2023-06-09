ВС РФ уничтожили украинские склады с иностранной техникой

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, подготовка военных
Военнослужащие поразили все назначенные объекты противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные подорвали часть боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью нанесен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие поразили все назначенные объекты противника, тем самым нарушили снабжение для украинских войск.

В ведомстве также отметили, что российская авиация поразила резервы украинских войск и в районах Запорожской области. В частности, в Гуляй Поле, Омельнике и Преображенке.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа сообщил, что подразделения ВС России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Он также указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий.

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Российские военные подорвали часть боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Сегодня ночью нанесен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие поразили все назначенные объекты противника, тем самым нарушили снабжение для украинских войск. В ведомстве также отметили, что российская авиация поразила резервы украинских войск и в районах Запорожской области. В частности, в Гуляй Поле, Омельнике и Преображенке. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа сообщил, что подразделения ВС России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Он также указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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