ВС РФ уничтожили украинские склады с иностранной техникой

Российские военные подорвали часть боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью нанесен удар по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников», — сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что военнослужащие поразили все назначенные объекты противника, тем самым нарушили снабжение для украинских войск.
В ведомстве также отметили, что российская авиация поразила резервы украинских войск и в районах Запорожской области. В частности, в Гуляй Поле, Омельнике и Преображенке.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу после рабочей поездки в войска Западного военного округа сообщил, что подразделения ВС России, участвующие в специальной операции на Украине, качественно и своевременно получают боеприпасы и ракеты. Он также указал представителям предприятий оборонной промышленности на необходимость ускорения поставок всех видов военной техники в зону боевых действий.
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