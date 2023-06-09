В Прикамье загородные лагеря способны принять одновременно менее 4% детей

В Прикамье сокращается число летних детских лагерей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае загородные летние лагеря могут принять на отдых одновременно менее 4% детей. Об этом сообщается на сайте Народного фронта.

«В Прикамье осталось лишь 48 лагерей, большинство — частные. Учитывая, что в крае 365 тысяч детей школьного возраста, а общее количество мест в одну смену около 9,6 тысячи, нетрудно посчитать, что в загородных лагерях одновременно могут оказаться менее 4% детей», — написано на сайте общественной организации.

Общественники бьют тревогу, поскольку наметилась общая тенденция к сокращению количества загородных лагерей в крае. На контроле Народного фронта остается судьба лагерей «Салют» в Орджоникидзевском районе, «Звезда» в Добрянском районе, «Орленок» в Пермском районе, «Фортуна» и «Орленок» в Кировском районе.

Представители Народного фронта обратили внимание на проблему доступности летнего отдыха для детей участников специальной военной операции. «Если собственники загородных лагерей по своей инициативе предусмотрели более 150 путевок этой категории подростков, то министерство образования, к сожалению, не предусмотрело квоту на бесплатные путевки для детей участников СВО в лагерь «Пермь-300: завтра начинается сейчас», — отмечается на сайте общественников.

URA.RU ранее писало, что в Пермском крае стартовала летняя оздоровительная кампания для детей в лагере «Уральские самоцветы». На его территории будут проведены четыре смены по три недели каждая, а попадут туда дети от 7 до 12 лет.