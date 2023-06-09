Тюменская компания через суд требует с курганского завода 10 миллионов рублей

10 июня 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Предприятие из Нового Уренгоя требует с курганского завода 10 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская компания по добыче газа ООО «Ачим Девелопмент» (Новый Уренгой) требует 10 миллионов рублей с АО «Корвет» (Курган). Соответствующая информация опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «ООО „Ачим Девелопмент“ подало иск к АО „Корвет“ о взыскании 10 млн 531 тыс. 620 рублей. Вынесено протокольное определение об отложении судебного заседания в арбитражном суде Курганской области на 14 июня», — указано в определении суда. На сайте ООО «Ачим Девелопмент» говорится о том, что предприятие занимается реализацией проекта по разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. По данным с сайта АО «Корвет», завод производит трубопроводную арматуру, а также гидравлические системы управления и противопожарное оборудование. URA.RU обратилось в пресс-службу завода АО «Корвет», чтобы выяснить причины судебного иска со стороны предприятия из Нового Уренгоя. Ранее URA.RU писало, что крупный производитель взрывчатых веществ «Завод имени Я.М. Свердлова» из Дзержинска судится с предприятием «СКТБ «Курганприбор». Сумма иска составляет более 3,6 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Тюменская компания по добыче газа ООО «Ачим Девелопмент» (Новый Уренгой) требует 10 миллионов рублей с АО «Корвет» (Курган). Соответствующая информация опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «ООО „Ачим Девелопмент“ подало иск к АО „Корвет“ о взыскании 10 млн 531 тыс. 620 рублей. Вынесено протокольное определение об отложении судебного заседания в арбитражном суде Курганской области на 14 июня», — указано в определении суда. На сайте ООО «Ачим Девелопмент» говорится о том, что предприятие занимается реализацией проекта по разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. По данным с сайта АО «Корвет», завод производит трубопроводную арматуру, а также гидравлические системы управления и противопожарное оборудование. URA.RU обратилось в пресс-службу завода АО «Корвет», чтобы выяснить причины судебного иска со стороны предприятия из Нового Уренгоя. Ранее URA.RU писало, что крупный производитель взрывчатых веществ «Завод имени Я.М. Свердлова» из Дзержинска судится с предприятием «СКТБ «Курганприбор». Сумма иска составляет более 3,6 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.