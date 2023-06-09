09 июня 2023

Тюменская компания через суд требует с курганского завода 10 миллионов рублей

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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Предприятие из Нового Уренгоя требует с курганского завода 10 млн рублей Фото:

Тюменская компания по добыче газа ООО «Ачим Девелопмент» (Новый Уренгой) требует 10 миллионов рублей с АО «Корвет» (Курган). Соответствующая информация опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области.

«ООО „Ачим Девелопмент“ подало иск к АО „Корвет“ о взыскании 10 млн 531 тыс. 620 рублей. Вынесено протокольное определение об отложении судебного заседания в арбитражном суде Курганской области на 14 июня», — указано в определении суда.

На сайте ООО «Ачим Девелопмент» говорится о том, что предприятие занимается реализацией проекта по разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. По данным с сайта АО «Корвет», завод производит трубопроводную арматуру, а также гидравлические системы управления и противопожарное оборудование.

URA.RU обратилось в пресс-службу завода АО «Корвет», чтобы выяснить причины судебного иска со стороны предприятия из Нового Уренгоя.

Ранее URA.RU писало, что крупный производитель взрывчатых веществ «Завод имени Я.М. Свердлова» из Дзержинска судится с предприятием «СКТБ «Курганприбор». Сумма иска составляет более 3,6 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

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Тюменская компания по добыче газа ООО «Ачим Девелопмент» (Новый Уренгой) требует 10 миллионов рублей с АО «Корвет» (Курган). Соответствующая информация опубликована на сайте арбитражного суда Курганской области. «ООО „Ачим Девелопмент“ подало иск к АО „Корвет“ о взыскании 10 млн 531 тыс. 620 рублей. Вынесено протокольное определение об отложении судебного заседания в арбитражном суде Курганской области на 14 июня», — указано в определении суда. На сайте ООО «Ачим Девелопмент» говорится о том, что предприятие занимается реализацией проекта по разработке участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. По данным с сайта АО «Корвет», завод производит трубопроводную арматуру, а также гидравлические системы управления и противопожарное оборудование. URA.RU обратилось в пресс-службу завода АО «Корвет», чтобы выяснить причины судебного иска со стороны предприятия из Нового Уренгоя. Ранее URA.RU писало, что крупный производитель взрывчатых веществ «Завод имени Я.М. Свердлова» из Дзержинска судится с предприятием «СКТБ «Курганприбор». Сумма иска составляет более 3,6 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.
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