Тюменцев предупредили о ЧС из-за погоды

Высокий класс горимости грозит региону новыми природными пожарами
На юге Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! По 16 июня на юге Тюменской области местами сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по шкале Нестерова», — -говорится в оповещении.
Подобный уровень горимости увеличивает риск возникновения новых и распространения уже зафиксированных природных пожаров. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.
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