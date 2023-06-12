12 июня 2023
11 июня 2023

Тюменцев предупредили о ЧС из-за погоды

На юге Тюменской области установлена чрезвычайная пожарная опасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения пожарных. Тюмень, огонь
Высокий класс горимости грозит региону новыми природными пожарами Фото:

На юге Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! По 16 июня на юге Тюменской области местами сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по шкале Нестерова», — -говорится в оповещении.

Подобный уровень горимости увеличивает риск возникновения новых и распространения уже зафиксированных природных пожаров. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.

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На юге Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! По 16 июня на юге Тюменской области местами сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по шкале Нестерова», — -говорится в оповещении. Подобный уровень горимости увеличивает риск возникновения новых и распространения уже зафиксированных природных пожаров. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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