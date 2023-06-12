Тюменцев предупредили о ЧС из-за погоды

На юге Тюменской области установлена чрезвычайная пожарная опасность

13 июня 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Высокий класс горимости грозит региону новыми природными пожарами Фото: Николай Бастриков © URA.RU На юге Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! По 16 июня на юге Тюменской области местами сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по шкале Нестерова», — -говорится в оповещении. Подобный уровень горимости увеличивает риск возникновения новых и распространения уже зафиксированных природных пожаров. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.

На юге Тюменской области до 16 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! По 16 июня на юге Тюменской области местами сохранится опасное явление: чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости по шкале Нестерова», — -говорится в оповещении. Подобный уровень горимости увеличивает риск возникновения новых и распространения уже зафиксированных природных пожаров. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Гражданам запрещено разводить открытый огонь и посещать леса.