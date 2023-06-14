Вторая река вышла из берегов в Сочи из-за дождей. Видео

14 июня 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Из берегов вышли две реки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за проливных дождей в Сочи вторая река вышла из берега. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю. «Из берегов вышли две реки: Мзымта и Мацеста», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. Там отметили, что в результате размыло два автомобильных моста. Также сообщается, что пути для объезда организовали через село Прогресс. По сообщению пресс-службы, для ликвидации последствий подтопления привлечены спецслужбы. Также патрулируется береговая линия. Ранее сообщалось, что река Мацеста в Хостинском районе Сочи вышла из берегов из-за дождей, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.

Из-за проливных дождей в Сочи вторая река вышла из берега. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю. «Из берегов вышли две реки: Мзымта и Мацеста», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. Там отметили, что в результате размыло два автомобильных моста. Также сообщается, что пути для объезда организовали через село Прогресс. По сообщению пресс-службы, для ликвидации последствий подтопления привлечены спецслужбы. Также патрулируется береговая линия. Ранее сообщалось, что река Мацеста в Хостинском районе Сочи вышла из берегов из-за дождей, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.