Из-за проливных дождей в Сочи вторая река вышла из берега. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
«Из берегов вышли две реки: Мзымта и Мацеста», — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС. Там отметили, что в результате размыло два автомобильных моста. Также сообщается, что пути для объезда организовали через село Прогресс.
По сообщению пресс-службы, для ликвидации последствий подтопления привлечены спецслужбы. Также патрулируется береговая линия.
Ранее сообщалось, что река Мацеста в Хостинском районе Сочи вышла из берегов из-за дождей, передает «Национальная служба новостей». URA.RU приводило краткую сводку о происшествии.
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