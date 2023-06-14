В Пермском крае отменен запрет на рыбалку

15 июня 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

В условиях запрета рыбачить можно было только с берега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Пермского края снят запрет на рыбалку, связанный с нерестом рыбы. Даты запрета установлены приказом министерства сельского хозяйства РФ, опубликованным на официальном сайте ведомства. «До 15 июня запрещено вылавливать рыбу всеми способами, кроме поплавочной и донной удочек. Также запрещено ловить рыбу с лодок, допускается только рыбалка с берега», — говорится в приказе. На территории Камского водохранилища запрет длится с 15 апреля по 15 июня. Ранее URA.RU публиковало подборку мест, где можно рыбачить недалеко от Перми. Секретные места раскрыл известный в городе рыбак.

На территории Пермского края снят запрет на рыбалку, связанный с нерестом рыбы. Даты запрета установлены приказом министерства сельского хозяйства РФ, опубликованным на официальном сайте ведомства. «До 15 июня запрещено вылавливать рыбу всеми способами, кроме поплавочной и донной удочек. Также запрещено ловить рыбу с лодок, допускается только рыбалка с берега», — говорится в приказе. На территории Камского водохранилища запрет длится с 15 апреля по 15 июня. Ранее URA.RU публиковало подборку мест, где можно рыбачить недалеко от Перми. Секретные места раскрыл известный в городе рыбак.