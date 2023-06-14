14 июня 2023

В Пермском крае отменен запрет на рыбалку

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Рыбалка. Челябинск, вода, берег, озеро, водоем, лето, волны, увлечение, рыболов, шершневское водохранилище, водохранилище, рыбалка
В условиях запрета рыбачить можно было только с берега Фото:

На территории Пермского края снят запрет на рыбалку, связанный с нерестом рыбы. Даты запрета установлены приказом министерства сельского хозяйства РФ, опубликованным на официальном сайте ведомства.

«До 15 июня запрещено вылавливать рыбу всеми способами, кроме поплавочной и донной удочек. Также запрещено ловить рыбу с лодок, допускается только рыбалка с берега», — говорится в приказе. На территории Камского водохранилища запрет длится с 15 апреля по 15 июня.

Ранее URA.RU публиковало подборку мест, где можно рыбачить недалеко от Перми. Секретные места раскрыл известный в городе рыбак.

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На территории Пермского края снят запрет на рыбалку, связанный с нерестом рыбы. Даты запрета установлены приказом министерства сельского хозяйства РФ, опубликованным на официальном сайте ведомства. «До 15 июня запрещено вылавливать рыбу всеми способами, кроме поплавочной и донной удочек. Также запрещено ловить рыбу с лодок, допускается только рыбалка с берега», — говорится в приказе. На территории Камского водохранилища запрет длится с 15 апреля по 15 июня. Ранее URA.RU публиковало подборку мест, где можно рыбачить недалеко от Перми. Секретные места раскрыл известный в городе рыбак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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