В Пермском крае отменен запрет на рыбалку

В условиях запрета рыбачить можно было только с берега
На территории Пермского края снят запрет на рыбалку, связанный с нерестом рыбы. Даты запрета установлены приказом министерства сельского хозяйства РФ, опубликованным на официальном сайте ведомства.
«До 15 июня запрещено вылавливать рыбу всеми способами, кроме поплавочной и донной удочек. Также запрещено ловить рыбу с лодок, допускается только рыбалка с берега», — говорится в приказе. На территории Камского водохранилища запрет длится с 15 апреля по 15 июня.
Ранее URA.RU публиковало подборку мест, где можно рыбачить недалеко от Перми. Секретные места раскрыл известный в городе рыбак.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!