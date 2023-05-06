Пермский рыбак раскрыл места ловли хариуса вблизи Перми

Лучшие места для рыбалки в регионе

07 мая 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы поймать вкусную рыбу не обязательно уезжать далеко от города Фото: Московец Илья © URA.RU Заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин рассказал о том, где и какую рыбу можно поймать в период нерестового запрета, действующего на территории Пермского края. Так, по словам Рахматуллина для того, чтобы поймать хариуса вовсе необязательно уезжать на север региона, достаточно найти правильную реку. Из наживок карась любит дождевого червя, мотыля и опарыша URA.RU «Самое главное: сейчас запрещено рыбачить с лодки. Можно ловить рыбу только с берега и использовать при этом поплавок или „донку“ (донная снасть для ловли рыбы — прим. ред). То есть хищные виды рыб отпадают сразу, — улыбается пермяк. — Нет, вам никто не запрещает ловить щуку или судака „на живца“, но делать вы это будете скорее всего долго и вполне возможно безуспешно, поэтому рекомендую потерпеть и ловить тех, кто прекрасно клюет на поплавок». В мае рыбак предлагает акцентировать внимание на налиме, который до сих пор клюет практически в любом месте на Каме, но ловить его рекомендуют «на донку» и максимально далеко закидывать снасть. «Сейчас среди рыбаков популярен вылов карася, причем далеко ехать не нужно, он клюет практически на любом озере и болотце, где водится — в Гамово несколько озер, в районе Кондратово, на Мулянке в последнее время стало много карася, как и на Нытвенском пруду», — делится локациями пермяк. Массовый вылов чехони начинается когда уровень воды в реках немного повышается URA.RU «Скоро пойдет чехонь, ее можно ловить на поплавок „дальним забросом или на резинку“ — это специальная снасть для ловли рыбы с берега или лодки, но следует помнить, что количество крючков обязательно нужно уменьшить до двух. Самое популярное место для ловли чехони — Нижние Муллы, где Мулянка впадает в Каму, а также в Курье и в районе вокзала Пермь-1. А чуть позже, когда вода немного поднимется и подтопит заливы — все рыбаки будут ездить за сорогой. За ней как правило ездят в Хохловку, Шемети и два хороших залива с плотвой в Заозерье», — рассказывает Рахматуллин. «Многие предпочитают ездить на платную рыбалку — в Пермском крае пользуются популярностью такие базы как „Шитики“, платный пруд в деревне Колупаево Карагайского района, в Андреевке и в Полазненском районе. Во всех этих водоемах есть различная рыба, в том числе карп и карась», — поделился пермяк. А вот поклонникам хариуса не обязательно ехать на север региона — он водится во многих небольших и чистых реках вблизи городской черты. «В Каме он не водится, а вот в районе Жебреев на реке Мостовой и в Большой Мотовилихе — вполне. Разумеется, есть на Вишере и в верховьях Сылвы. Надо помнить, что хариус любит чистую и родниковую воду, на это и следует ориентироваться», — советует мужчина. Подводя итоге беседы, Рафаэль выразил надежду на то, что все, кто отправится на рыбалку будут бережно относиться к природе, не будут оставлять после себя мусор и будут помнить, что сейчас идет нерест. «Это ведь не просто так запрет. Надо понимать, что более-менее крупная рыба может снести икру и таким образом увеличить популяцию рыбы. Не стоит жадничать и увозить с собой все, что попалось. Тем более в период нереста действует запрет на размер и вес рыбы, которая попалась на крючок», — выразил надежду на сознательность пермяков Рахматуллин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин рассказал о том, где и какую рыбу можно поймать в период нерестового запрета, действующего на территории Пермского края. Так, по словам Рахматуллина для того, чтобы поймать хариуса вовсе необязательно уезжать на север региона, достаточно найти правильную реку. «Самое главное: сейчас запрещено рыбачить с лодки. Можно ловить рыбу только с берега и использовать при этом поплавок или „донку“ (донная снасть для ловли рыбы — прим. ред). То есть хищные виды рыб отпадают сразу, — улыбается пермяк. — Нет, вам никто не запрещает ловить щуку или судака „на живца“, но делать вы это будете скорее всего долго и вполне возможно безуспешно, поэтому рекомендую потерпеть и ловить тех, кто прекрасно клюет на поплавок». В мае рыбак предлагает акцентировать внимание на налиме, который до сих пор клюет практически в любом месте на Каме, но ловить его рекомендуют «на донку» и максимально далеко закидывать снасть. «Сейчас среди рыбаков популярен вылов карася, причем далеко ехать не нужно, он клюет практически на любом озере и болотце, где водится — в Гамово несколько озер, в районе Кондратово, на Мулянке в последнее время стало много карася, как и на Нытвенском пруду», — делится локациями пермяк. «Скоро пойдет чехонь, ее можно ловить на поплавок „дальним забросом или на резинку“ — это специальная снасть для ловли рыбы с берега или лодки, но следует помнить, что количество крючков обязательно нужно уменьшить до двух. Самое популярное место для ловли чехони — Нижние Муллы, где Мулянка впадает в Каму, а также в Курье и в районе вокзала Пермь-1. А чуть позже, когда вода немного поднимется и подтопит заливы — все рыбаки будут ездить за сорогой. За ней как правило ездят в Хохловку, Шемети и два хороших залива с плотвой в Заозерье», — рассказывает Рахматуллин. «Многие предпочитают ездить на платную рыбалку — в Пермском крае пользуются популярностью такие базы как „Шитики“, платный пруд в деревне Колупаево Карагайского района, в Андреевке и в Полазненском районе. Во всех этих водоемах есть различная рыба, в том числе карп и карась», — поделился пермяк. Подводя итоге беседы, Рафаэль выразил надежду на то, что все, кто отправится на рыбалку будут бережно относиться к природе, не будут оставлять после себя мусор и будут помнить, что сейчас идет нерест. «Это ведь не просто так запрет. Надо понимать, что более-менее крупная рыба может снести икру и таким образом увеличить популяцию рыбы. Не стоит жадничать и увозить с собой все, что попалось. Тем более в период нереста действует запрет на размер и вес рыбы, которая попалась на крючок», — выразил надежду на сознательность пермяков Рахматуллин.