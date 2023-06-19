СВР: Украина собирается продолжить работу над грязной ядерной бомбой

19 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Украина продолжает работу над грязной ядерной бомбой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена продолжить работу над «грязной» ядерной бомбой. Об этом свидетельствует информация, полученная Службой внешней разведки России. На переработку будет отправлена партия облученного топлива с Ровенской АЭС. «Облученное топливо в двух контейнерах перемещено на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом не уведомили», — говорится в сообщении. Оно есть в распоряжении «Известий». Это можно объяснить желанием Украины продолжить работу над «грязной» ядерной бомбой, заключила газета. Новость по теме В Минобороны РФ объяснили, что такое «грязная» ядерная бомба Ранее стало известно, что Украина планировала теракт на территории России с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. В главном управлении разведки Минобороны Украины была создана специальная служба для снабжения диверсантов бомбами. В ее состав входила авиация. ФСБ предотвратила очередную попытку теракта против руководства Запорожской области. Главное управление разведки украинского министерства обороны причастно к теракту, передает «Национальная служба новостей».

Украина намерена продолжить работу над «грязной» ядерной бомбой. Об этом свидетельствует информация, полученная Службой внешней разведки России. На переработку будет отправлена партия облученного топлива с Ровенской АЭС. «Облученное топливо в двух контейнерах перемещено на площадку хранилища в Чернобыле, МАГАТЭ при этом не уведомили», — говорится в сообщении. Оно есть в распоряжении «Известий». Это можно объяснить желанием Украины продолжить работу над «грязной» ядерной бомбой, заключила газета. Ранее стало известно, что Украина планировала теракт на территории России с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. В главном управлении разведки Минобороны Украины была создана специальная служба для снабжения диверсантов бомбами. В ее состав входила авиация. ФСБ предотвратила очередную попытку теракта против руководства Запорожской области. Главное управление разведки украинского министерства обороны причастно к теракту, передает «Национальная служба новостей».