В Запорожской области ФСБ России предотвратила теракт против руководителей региона, который готовило главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР). Были установлены личности причастных, а пособница была задержана. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения ГУР серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — передает ТАСС информацию ЦОС.
Россия установила личность сотрудника украинской спецслужбы, который руководил операцией. По данным ЦОС, в подготовке к теракту участвовали завербованные жители из Запорожской области. Также был установлен исполнитель и задержана пособница. В отношении последней было возбужденно уголовное дело по второй части 205 статьи (террористический акт) и второй части 222.1 статьи УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных веществ или взрывных устройств).
В начале июня в ФСБ заявили, что Украина готовила теракт на территории России с применением «грязной бомбы». Однако возможный инцидент не произошел. 15 июня ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных о силовиках и планирование теракта, передает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.