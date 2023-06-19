ФСБ предотвратила теракты против властей Запорожской области. Видео

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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
В ФСБ установили личности причастных к теракту Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области ФСБ России предотвратила теракт против руководителей региона, который готовило главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР). Были установлены личности причастных, а пособница была задержана. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения ГУР серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — передает ТАСС информацию ЦОС.

Россия установила личность сотрудника украинской спецслужбы, который руководил операцией. По данным ЦОС, в подготовке к теракту участвовали завербованные жители из Запорожской области. Также был установлен исполнитель и задержана пособница. В отношении последней было возбужденно уголовное дело по второй части 205 статьи (террористический акт) и второй части 222.1 статьи УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных веществ или взрывных устройств).

В начале июня в ФСБ заявили, что Украина готовила теракт на территории России с применением «грязной бомбы». Однако возможный инцидент не произошел. 15 июня ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных о силовиках и планирование теракта, передает телеканал 360.

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В Запорожской области ФСБ России предотвратила теракт против руководителей региона, который готовило главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР). Были установлены личности причастных, а пособница была задержана. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ РФ в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения ГУР серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — передает ТАСС информацию ЦОС. Россия установила личность сотрудника украинской спецслужбы, который руководил операцией. По данным ЦОС, в подготовке к теракту участвовали завербованные жители из Запорожской области. Также был установлен исполнитель и задержана пособница. В отношении последней было возбужденно уголовное дело по второй части 205 статьи (террористический акт) и второй части 222.1 статьи УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных веществ или взрывных устройств). В начале июня в ФСБ заявили, что Украина готовила теракт на территории России с применением «грязной бомбы». Однако возможный инцидент не произошел. 15 июня ФСБ задержала жителя Брянской области за сбор данных о силовиках и планирование теракта, передает телеканал 360.
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Ссылки по теме
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