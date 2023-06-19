Пермские ученые потратят миллионы на прибор, измеряющий скорость

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН объявил конкурс на поставку фотонного доплеровского измерителя скорости (ФДИС). Начальная и максимальная цена контракта — 13,8 млн рублей. Техзадание к закупке опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
«Поставка фотонного доплеровского измерителя скорости для пермского центра УрО РАН. Комплект — осциллограф, одночастотный волоконный лазер, визуализатор, коллиматоры и фотоприемники. Цена — 13,8 млн рублей», — указано в техзадании
По данным «Википедии», фотонные доплеровские измерители скорости являются комплексами приборов, позволяющих высчитывать скорость перемещения не только твердых тел, но также сыпучих и газообразных сред. Оборудование используются во многих отраслях производства, транспортной и медицинской сферах, при проведении научных и научно-практических исследований. Кроме того, доплеровские измерители применяют в военном деле.
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