Пермские ученые потратят миллионы на прибор, измеряющий скорость

19 июня 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Фотонный доплеровский измеритель позволяет рассчитывать скорость передвижения различных объектов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН объявил конкурс на поставку фотонного доплеровского измерителя скорости (ФДИС). Начальная и максимальная цена контракта — 13,8 млн рублей. Техзадание к закупке опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Поставка фотонного доплеровского измерителя скорости для пермского центра УрО РАН. Комплект — осциллограф, одночастотный волоконный лазер, визуализатор, коллиматоры и фотоприемники. Цена — 13,8 млн рублей», — указано в техзадании По данным «Википедии», фотонные доплеровские измерители скорости являются комплексами приборов, позволяющих высчитывать скорость перемещения не только твердых тел, но также сыпучих и газообразных сред. Оборудование используются во многих отраслях производства, транспортной и медицинской сферах, при проведении научных и научно-практических исследований. Кроме того, доплеровские измерители применяют в военном деле.

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН объявил конкурс на поставку фотонного доплеровского измерителя скорости (ФДИС). Начальная и максимальная цена контракта — 13,8 млн рублей. Техзадание к закупке опубликовано в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Поставка фотонного доплеровского измерителя скорости для пермского центра УрО РАН. Комплект — осциллограф, одночастотный волоконный лазер, визуализатор, коллиматоры и фотоприемники. Цена — 13,8 млн рублей», — указано в техзадании По данным «Википедии», фотонные доплеровские измерители скорости являются комплексами приборов, позволяющих высчитывать скорость перемещения не только твердых тел, но также сыпучих и газообразных сред. Оборудование используются во многих отраслях производства, транспортной и медицинской сферах, при проведении научных и научно-практических исследований. Кроме того, доплеровские измерители применяют в военном деле.