Захарова рассказала, при каких обстоятельствах может быть использовано ядерное оружие

РФ будет использовать ядерное вооружение только в целях обороны, заявила Мария Захарова
Россия может использовать ядерное оружие только в оборонительных целях. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер», — подчеркнула Мария Захарова в разговоре с ТАСС. По ее мнению, даже гипотетическое применение ядерного оружия будет обусловлено обороной.
Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может массово ударить по украинским солдатам при помощи тактических ядерных боезарядов. Для этого достаточно одного удара, уточнил он.
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