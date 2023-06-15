Захарова рассказала, при каких обстоятельствах может быть использовано ядерное оружие

МИД РФ: Россия будет использовать ядерное оружие только в оборонительных целях
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
РФ будет использовать ядерное вооружение только в целях обороны, заявила Мария Захарова Фото:

Россия может использовать ядерное оружие только в оборонительных целях. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер», — подчеркнула Мария Захарова в разговоре с ТАСС. По ее мнению, даже гипотетическое применение ядерного оружия будет обусловлено обороной.

Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может массово ударить по украинским солдатам при помощи тактических ядерных боезарядов. Для этого достаточно одного удара, уточнил он.

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Россия может использовать ядерное оружие только в оборонительных целях. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер», — подчеркнула Мария Захарова в разговоре с ТАСС. По ее мнению, даже гипотетическое применение ядерного оружия будет обусловлено обороной. Ранее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может массово ударить по украинским солдатам при помощи тактических ядерных боезарядов. Для этого достаточно одного удара, уточнил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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