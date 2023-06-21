Родственники погибшего на Великой Отечественной пермяка получили его медальон

Родственникам красноармейца из Пермского края, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поисковики передали его медальон. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале губернатора региона Дмитрия Махонина.
«Сегодня пермские поисковики вернули родным нашего земляка, красноармейца Матвея Максимовича Чепурова, его солдатский медальон. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области. Родственники до этого момента ничего не знали о судьбе предка», — говорится в посте Махонина.
Матвей Чепуров родился в деревне Моргуново Суксунского района. На войну он был призван из Кунгура. Правнучка Чепурова Екатерина Савина поблагодарила поисковиков за помощь в увековечивании памяти ее прадеда.
Медальон был найден в Невельском районе Псковской области
Родственникам красноармейца из Пермского края, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поисковики передали его медальон. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале губернатора региона Дмитрия Махонина. «Сегодня пермские поисковики вернули родным нашего земляка, красноармейца Матвея Максимовича Чепурова, его солдатский медальон. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области. Родственники до этого момента ничего не знали о судьбе предка», — говорится в посте Махонина. Матвей Чепуров родился в деревне Моргуново Суксунского района. На войну он был призван из Кунгура. Правнучка Чепурова Екатерина Савина поблагодарила поисковиков за помощь в увековечивании памяти ее прадеда.