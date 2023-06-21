21 июня 2023

Родственники погибшего на Великой Отечественной пермяка получили его медальон

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Похороны найденного поисковиками советского солдата Сырнева Хаснутдина, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму. Челябинская область, село Кунашак, солдатский медальон, записка из смертного медальона
Медальон был найден в Псковской области Фото:

Родственникам красноармейца из Пермского края, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поисковики передали его медальон. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале губернатора региона Дмитрия Махонина.

«Сегодня пермские поисковики вернули родным нашего земляка, красноармейца Матвея Максимовича Чепурова, его солдатский медальон. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области. Родственники до этого момента ничего не знали о судьбе предка», — говорится в посте Махонина.

Матвей Чепуров родился в деревне Моргуново Суксунского района. На войну он был призван из Кунгура. Правнучка Чепурова Екатерина Савина поблагодарила поисковиков за помощь в увековечивании памяти ее прадеда.

Медальон был найден в Невельском районе Псковской области
Медальон был найден в Невельском районе Псковской области
Семья погибшего красноармейца с медальоном
Семья погибшего красноармейца с медальоном

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Родственникам красноармейца из Пермского края, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поисковики передали его медальон. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале губернатора региона Дмитрия Махонина. «Сегодня пермские поисковики вернули родным нашего земляка, красноармейца Матвея Максимовича Чепурова, его солдатский медальон. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области. Родственники до этого момента ничего не знали о судьбе предка», — говорится в посте Махонина. Матвей Чепуров родился в деревне Моргуново Суксунского района. На войну он был призван из Кунгура. Правнучка Чепурова Екатерина Савина поблагодарила поисковиков за помощь в увековечивании памяти ее прадеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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