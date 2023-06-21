Родственники погибшего на Великой Отечественной пермяка получили его медальон

22 июня 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Медальон был найден в Псковской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родственникам красноармейца из Пермского края, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поисковики передали его медальон. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале губернатора региона Дмитрия Махонина. «Сегодня пермские поисковики вернули родным нашего земляка, красноармейца Матвея Максимовича Чепурова, его солдатский медальон. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области. Родственники до этого момента ничего не знали о судьбе предка», — говорится в посте Махонина. Матвей Чепуров родился в деревне Моргуново Суксунского района. На войну он был призван из Кунгура. Правнучка Чепурова Екатерина Савина поблагодарила поисковиков за помощь в увековечивании памяти ее прадеда. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области Telegram-канал Дмитрия Махонина Семья погибшего красноармейца с медальоном Telegram-канал Дмитрия Махонина

Родственникам красноармейца из Пермского края, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны, поисковики передали его медальон. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале губернатора региона Дмитрия Махонина. «Сегодня пермские поисковики вернули родным нашего земляка, красноармейца Матвея Максимовича Чепурова, его солдатский медальон. Медальон был найден в Невельском районе Псковской области. Родственники до этого момента ничего не знали о судьбе предка», — говорится в посте Махонина. Матвей Чепуров родился в деревне Моргуново Суксунского района. На войну он был призван из Кунгура. Правнучка Чепурова Екатерина Савина поблагодарила поисковиков за помощь в увековечивании памяти ее прадеда.