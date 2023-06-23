ФСБ показала, где хранился радиоактивный цезий

ЦОС ФСБ РФ: радиоактивное вещество хранилось в контейнере
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Радиоактивное вещество хранилось в контейнере, рассказали в ЦОС ФСБ РФ Фото:

Радиоактивный изотоп «цезий-137» хранился в контейнере в гараже. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Изотоп „цезий-137“ хранился в специальном контейнере в гараже», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Видео, предоставленное ЦОС ФСБ РФ, показывает, как преступники хранили радиоактивные вещества в гараже, а затем погрузили контейнер с цезием в багажник автомобиля, припаркованного у гаража.

Ранее пять человек были задержаны ФСБ РФ при попытке незаконного приобретения одного килограмма радиоактивного вещества «цезий-137». Они планировали вывезти вещество за пределы России и использовать его в зоне СВО, чтобы дискредитировать РФ.

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Радиоактивный изотоп «цезий-137» хранился в контейнере в гараже. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Изотоп „цезий-137“ хранился в специальном контейнере в гараже», — передает сообщение ЦОС РИА Новости. Видео, предоставленное ЦОС ФСБ РФ, показывает, как преступники хранили радиоактивные вещества в гараже, а затем погрузили контейнер с цезием в багажник автомобиля, припаркованного у гаража. Ранее пять человек были задержаны ФСБ РФ при попытке незаконного приобретения одного килограмма радиоактивного вещества «цезий-137». Они планировали вывезти вещество за пределы России и использовать его в зоне СВО, чтобы дискредитировать РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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