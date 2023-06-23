ФСБ задержала 5 человек, планировавших применить в зоне СВО радиоактивный цезий. Видео

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
Группа задержанных пыталась дискредитировать Россию на международной арене, заявили в ФСБ Фото:

Пять человек были задержаны ФСБ РФ при попытке незаконного приобретения одного килограмма радиоактивного вещества «цезий-137». Они планировали вывезти вещество за пределы России и использовать его в зоне, пытаясь дискредитировать РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ задержала пять членов организованной преступной группы, которые пытались приобрести один килограмм радиоактивного вещества „цезий-137“», — передает сообщение ЦОС ТАСС. Там добавили, что покупка происходила при сотрудничестве с гражданином Украины. Задержанные планировали вывезти вещество за пределы РФ и использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения.

ФСБ сообщила, что преступная группа, действующая в интересах иностранного заказчика, пыталась приобрести радиоактивное вещество в обход законодательных запретов и ограничений. Затем злоумышленники планировали использовать его для дискредитации России на международной арене, заключили в ЦОС.

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Пять человек были задержаны ФСБ РФ при попытке незаконного приобретения одного килограмма радиоактивного вещества «цезий-137». Они планировали вывезти вещество за пределы России и использовать его в зоне, пытаясь дискредитировать РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «ФСБ задержала пять членов организованной преступной группы, которые пытались приобрести один килограмм радиоактивного вещества „цезий-137“», — передает сообщение ЦОС ТАСС. Там добавили, что покупка происходила при сотрудничестве с гражданином Украины. Задержанные планировали вывезти вещество за пределы РФ и использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения. ФСБ сообщила, что преступная группа, действующая в интересах иностранного заказчика, пыталась приобрести радиоактивное вещество в обход законодательных запретов и ограничений. Затем злоумышленники планировали использовать его для дискредитации России на международной арене, заключили в ЦОС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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