ФСБ показала последствия украинской атаки в Брянской области

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Работа следователей в сгоревшем доме на улице Омская. Екатеринбург, разбитое окно, сгоревший дом
ФСБ опубликовала видео с последствиями расстрелов в Брянской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появилось видео из населенных пунктов в Брянской области, в которых украинские ДРГ совершили теракт. Видео опубликовала пресс-служба ФСБ России.

На видео запечатлены последствия обстрелов. Видно расстрелянные легковые автомобили с выбитыми окнами, на переднем сидении погибший водитель.

Теракт в Брянской области был совершен 2 марта, передает Nation News. В результате действий ДРГ погибли два человека.

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Появилось видео из населенных пунктов в Брянской области, в которых украинские ДРГ совершили теракт. Видео опубликовала пресс-служба ФСБ России. На видео запечатлены последствия обстрелов. Видно расстрелянные легковые автомобили с выбитыми окнами, на переднем сидении погибший водитель. Теракт в Брянской области был совершен 2 марта, передает Nation News. В результате действий ДРГ погибли два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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