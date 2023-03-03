ФСБ показала последствия украинской атаки в Брянской области

ФСБ опубликовала видео с последствиями расстрелов в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Появилось видео из населенных пунктов в Брянской области, в которых украинские ДРГ совершили теракт. Видео опубликовала пресс-служба ФСБ России.
На видео запечатлены последствия обстрелов. Видно расстрелянные легковые автомобили с выбитыми окнами, на переднем сидении погибший водитель.
Теракт в Брянской области был совершен 2 марта, передает Nation News. В результате действий ДРГ погибли два человека.
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