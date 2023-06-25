Челябинские дачники стали в полтора раза чаще выходить в интернет

Дачники стали чаще посещать интернет-страницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дачники Челябинска стали в полтора раза чаще подключать услуги интернета. Как URA.RU рассказал директор по сервисам компании «Интерсвязь» Антон Примаков, на росте спроса сказались непогода и сезонное оживление рынка.

«Выросло количество подключений к сети, увеличился трафик. Посещаемость интернет-ресурсов увеличилась в непогоду, однако в целом наблюдаем повышательный тренд», — отметил URA.RU Примаков.

Данные из садовых товариществ (СНТ) показали, что с похолоданием челябинцы стали больше времени проводить в сети. Трафик с 11 по 20 июня увеличился от 9% до 16,5% в зависимости от локации. Замеры провели в четырех СНТ: «Пластмасс-1», «Малиновка», «Электрометаллург» и «Медик».

По словам Примакова, за год потребность в услугах связи выросла. Если с марта по июнь 2022 года компания получила 630 заявок на подключение услуг, в 2023 году за аналогичный период насчитали свыше 1,3 тысячи заявок. Челябинцы интересуются доступом к интернету, цифровому телевидению и другим «умным» сервисам.

Проведение времени за городом подстегнуло интерес к возможностям мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город». Через подключенные к программе видеокамеры горожане следят за происходящим во дворах и подъездах. На 3% чаще жители стали удаленно принимать звонки на домофон.