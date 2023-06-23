Тюменцам придется тратить на обслуживание автомобилей больше денег

Оригинальные запчасти для иномарок некоторых брендов подорожали в Тюменской области на 15% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Тюменской области выросли цены на оригинальные запчасти для автомобилей популярных европейских брендов. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автомагазинов. При этом, стоимость запчастей на машины китайского производства, напротив, снизилась.

«Оригинальные запчасти на автомобили таких марок, как Peugeot, Audi, Opel и Volkswagen, действительно подорожали. За несколько месяцев рост цен на них в тюменских автомагазинах составил примерно 15%. Причины: сложная логистика и параллельный импорт», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что цены на запчасти для автомобилей китайского производства в тюменских магазинах снизились примерно на 10%. «Запчасти для китайских автомобилей в Тюмени достать и проще, и дешевле. Тюменским предпринимателям удалось наладить с поставщиками из Китая достаточно плотное взаимодействие. Иногда они предоставляют нашим бизнесменам неплохие скидки. За счет этого цены удалось немного снизить», — рассказал агентству владелец тюменского автомагазина.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что из-за санкций против России, в тюменских автомагазинах заканчиваются запчасти для иномарок. Решить вопрос с поставками товара бизнесменам удалось за счет параллельного импорта.

Коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции. Лидеры США и стран ЕС открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон по экономическому сектору России.