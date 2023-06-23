Пермским охотникам разрешили подавать заявки на отстрел медведей

Минприроды: c 26 июня стартует прием заявок на отстрел бурых медведей в Пермском крае

Сезон охоты на медведей в регионе откроется начале августа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

С 26 июня в минприроды Пермского края начинается прием заявок для участия в распределении разрешений на добычу бурого медведя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заявки могут быть поданы охотниками лично, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронных документов. <…> Прием заявок начнется 26 июня и завершится 6 июля», — написано на сайте министерства.

Сезон охоты на бурого медведя откроется в регионе 1 августа. Он продлится до конца года.

Ранее в Пермском крае был установлен норматив по добыче дикой птицы. Охота на пернатую дичь открылась в мае, за исключением добычи утки, отстрел которой был разрешен с 19 апреля.