23 июня 2023

Полпред Якушев поздравил уральскую молодежь с праздником

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев отметил лучшие качества молодых уральцев Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил молодых уральцев с Днем молодежи. Он отметил активную позицию и неравнодушие молодого поколения.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи! Молодежь Уральского федерального округа активно участвует в реализации масштабных и амбициозных проектов, всегда находится в самой гуще событий, смело осваивает новые профессии», — сообщил Якушев.

Полпред поблагодарил молодых уральцев за успешный труд на производствах, занятия наукой, искусством, спортом и бизнесом, а также за самоотверженную защиту родины. «Дорогие девушки и юноши! Спасибо вам за неравнодушие и активную жизненную позицию. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам. Знайте, вы всегда можете опереться на старшее поколение, получить поддержку и мудрый совет», — подытожил Владимир Якушев.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил молодых уральцев с Днем молодежи. Он отметил активную позицию и неравнодушие молодого поколения. «Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи! Молодежь Уральского федерального округа активно участвует в реализации масштабных и амбициозных проектов, всегда находится в самой гуще событий, смело осваивает новые профессии», — сообщил Якушев. Полпред поблагодарил молодых уральцев за успешный труд на производствах, занятия наукой, искусством, спортом и бизнесом, а также за самоотверженную защиту родины. «Дорогие девушки и юноши! Спасибо вам за неравнодушие и активную жизненную позицию. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам. Знайте, вы всегда можете опереться на старшее поколение, получить поддержку и мудрый совет», — подытожил Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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