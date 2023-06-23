Полпред Якушев поздравил уральскую молодежь с праздником

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил молодых уральцев с Днем молодежи. Он отметил активную позицию и неравнодушие молодого поколения.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем молодежи! Молодежь Уральского федерального округа активно участвует в реализации масштабных и амбициозных проектов, всегда находится в самой гуще событий, смело осваивает новые профессии», — сообщил Якушев.
Полпред поблагодарил молодых уральцев за успешный труд на производствах, занятия наукой, искусством, спортом и бизнесом, а также за самоотверженную защиту родины. «Дорогие девушки и юноши! Спасибо вам за неравнодушие и активную жизненную позицию. Верьте в себя и смело идите к своим мечтам. Знайте, вы всегда можете опереться на старшее поколение, получить поддержку и мудрый совет», — подытожил Владимир Якушев.
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