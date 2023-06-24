Свердловчанин собирался помирить оренбуржцев, но попал под статью

Житель Новоуральска ранил ножом оренбуржца, участвовавшего в массовой драке

25 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Мужчина сидел в кафе и увидел драку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Бузулуке Оренбургской области 48-летний житель Новоуральска (Свердловская область) решил разнять людей, которые дрались возле кафе, но его самого начали избивать. После этого мужчина достал перочинный нож, стал размахивать им и ранил одного из участников массовой драки в грудь. Теперь свердловчанину грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в МО МВД России «Бузулукский». «Сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего новоуральца, который во время драки возле кафе в Бузулуке ранил ножом в грудь мужчину. Подозреваемый сообщил, что хотел разнять людей, участвующих в массовой драке, однако теперь ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчина приехал в Бузулук по работе. Он сидел в кафе, возле которого началась драка. Увидев людей, которые дерутся, он вышел к ним. Там он и ранил 21-летнего жителя Первомайского района. Против свердловчанина возбуждено уголовно дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Бузулуке Оренбургской области 48-летний житель Новоуральска (Свердловская область) решил разнять людей, которые дрались возле кафе, но его самого начали избивать. После этого мужчина достал перочинный нож, стал размахивать им и ранил одного из участников массовой драки в грудь. Теперь свердловчанину грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в МО МВД России «Бузулукский». «Сотрудники уголовного розыска задержали 48-летнего новоуральца, который во время драки возле кафе в Бузулуке ранил ножом в грудь мужчину. Подозреваемый сообщил, что хотел разнять людей, участвующих в массовой драке, однако теперь ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Мужчина приехал в Бузулук по работе. Он сидел в кафе, возле которого началась драка. Увидев людей, которые дерутся, он вышел к ним. Там он и ранил 21-летнего жителя Первомайского района. Против свердловчанина возбуждено уголовно дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».