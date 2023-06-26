В Минобороны заявили, что ВСУ не ведут наступление в районе Артемовска

Разведчик «Южной» дивизии: Украина не наступает в районе Артемовска

26 июня 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Украина не наступает в районе Артемовска, заявил разведчик «Южной» дивизии Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наступают в районе Артемовска (Бахмута). Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС РФ. «Бывают только перемещения внутри позиций [на артемовском направлении], но они в основном происходят либо рано утром, либо поздно вечером. Ходят слева направо, меняются местами», — заявил разведчик. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что как только украинцы начинают подходить к позициям России, артиллерия наносит по ним удары. Солдаты ВСУ называют этот участок «дорога в ад». Наступательные операции не ведутся на этом направлении, заключил разведчик. Ранее в Минобороны сообщили, что Россия поразила скопления пехоты ВСУ в районе населенного пункта Мало-Ильиновка. Он находится на артемовском направлении. Солдаты ВСУ были уничтожены огнеметной системой «Солнцепек». Во время мятежа бизнесмена Евгения Пригожина Россия отразила 16 атак ВСУ на разных направлениях, в том числе и на артемовском. 25 июня Россия отбила 21 одну атаку ВСУ. Также контролируется ситуация на запорожском направлении, куда была направлена основная ударная сила противника, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наступают в районе Артемовска (Бахмута). Об этом заявил разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС РФ. «Бывают только перемещения внутри позиций [на артемовском направлении], но они в основном происходят либо рано утром, либо поздно вечером. Ходят слева направо, меняются местами», — заявил разведчик. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что как только украинцы начинают подходить к позициям России, артиллерия наносит по ним удары. Солдаты ВСУ называют этот участок «дорога в ад». Наступательные операции не ведутся на этом направлении, заключил разведчик. Ранее в Минобороны сообщили, что Россия поразила скопления пехоты ВСУ в районе населенного пункта Мало-Ильиновка. Он находится на артемовском направлении. Солдаты ВСУ были уничтожены огнеметной системой «Солнцепек». Во время мятежа бизнесмена Евгения Пригожина Россия отразила 16 атак ВСУ на разных направлениях, в том числе и на артемовском. 25 июня Россия отбила 21 одну атаку ВСУ. Также контролируется ситуация на запорожском направлении, куда была направлена основная ударная сила противника, передает телеканал 360.