NYT: ВСУ потеряли 15% американских БМП Bradley

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ВС РФ при отражении наступления ВСУ уничтожили не менее 17 БМП Bradley, пишет NYT Фото:
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По меньшей мере 17 БМП Bradley ВСУ оказались повреждены или уничтожены, что превышает 15% от общего числа. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Не менее 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от общего числа», — сообщается в материале газеты. Автор добавил, что ожесточенное сопротивление российской армии серьезно повлияло на вооружение Украины.

Ранее украинское командование объявило о начале контрнаступления ВСУ, которое натолкнулось на серьезное сопротивление ВС РФ. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет важным уроком для США. Украинский опыт будет использован в обучении курсантов, чтобы изучать, как не нужно вести боевые действия. Также известно, что с 4 по 21 июня украинские войска в ходе наступления потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства, передает RT. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями в ходе проводимого наступления, так как оно проходит медленнее, чем планировалось украинским властям, сообщает Life.

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По меньшей мере 17 БМП Bradley ВСУ оказались повреждены или уничтожены, что превышает 15% от общего числа. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Не менее 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от общего числа», — сообщается в материале газеты. Автор добавил, что ожесточенное сопротивление российской армии серьезно повлияло на вооружение Украины. Ранее украинское командование объявило о начале контрнаступления ВСУ, которое натолкнулось на серьезное сопротивление ВС РФ. Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет важным уроком для США. Украинский опыт будет использован в обучении курсантов, чтобы изучать, как не нужно вести боевые действия. Также известно, что с 4 по 21 июня украинские войска в ходе наступления потеряли 13 танков и 59 боевых бронированных машин западного производства, передает RT. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с трудностями в ходе проводимого наступления, так как оно проходит медленнее, чем планировалось украинским властям, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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