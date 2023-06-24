В США заявили о скандальном провале наступления ВСУ

American Greatness: потери ВСУ при контрнаступлении станут для США важным уроком

25 июня 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли огромные потери в наступлении, пишет American Greatness Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скандальный провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении послужит важным уроком для США. Об этом написали в американской газете American Greatness. Там уточнили, что курсанты смогут изучать контрнаступление ВСУ, как плохой пример ведения боевых действий. «Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — написали в материале издания. Автор Кристофер Роуч объяснил, что ВСУ «плохо показали себя» на поле боя. По его словам, украинская армия не умеет правильно использовать технику. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не смогла достичь поставленных задач во время контрнаступления, потому что старалась избежать больших потерь. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин рассказал, что ВСУ не смогут осуществить полноценное наступление по причине недостатка техники и живой силы. Однако заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий спрогнозировал активное наступление в течение трех месяцев.

Скандальный провал Вооруженных сил Украины (ВСУ) при контрнаступлении послужит важным уроком для США. Об этом написали в американской газете American Greatness. Там уточнили, что курсанты смогут изучать контрнаступление ВСУ, как плохой пример ведения боевых действий. «Украина потеряла огромное количество людей и техники. Этот скандальный провал послужит важным уроком для Соединенных Штатов и курсантов, изучающих военное дело», — написали в материале издания. Автор Кристофер Роуч объяснил, что ВСУ «плохо показали себя» на поле боя. По его словам, украинская армия не умеет правильно использовать технику. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна не смогла достичь поставленных задач во время контрнаступления, потому что старалась избежать больших потерь. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин рассказал, что ВСУ не смогут осуществить полноценное наступление по причине недостатка техники и живой силы. Однако заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий спрогнозировал активное наступление в течение трех месяцев.