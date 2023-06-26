В Челябинске мужчина напал на соседей с молотком

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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Молоток стал аргументом в конфликте соседей Фото:

Челябинец напал на своих соседей с ножом и молотком. Инцидент произошел в доме 101б на улице Каслинской. Причины конфликта раскрыли в пресс-службе УВД по Челябинску.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах добавили, что по предварительным данным конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений между соседями. Как рассказали очевидцы событий, мужчина отправился на разборки, так как понес убытки из-за претензий соседей к помещению, которую сдал внаем под обустройство кальянной комнаты. Соседи регулярно высказывали претензии по данному поводу, поэтому бизнесмены нашли более спокойное место.

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Челябинец напал на своих соседей с ножом и молотком. Инцидент произошел в доме 101б на улице Каслинской. Причины конфликта раскрыли в пресс-службе УВД по Челябинску. «На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в пресс-службе ведомства. В правоохранительных органах добавили, что по предварительным данным конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений между соседями. Как рассказали очевидцы событий, мужчина отправился на разборки, так как понес убытки из-за претензий соседей к помещению, которую сдал внаем под обустройство кальянной комнаты. Соседи регулярно высказывали претензии по данному поводу, поэтому бизнесмены нашли более спокойное место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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