В Челябинске мужчина напал на соседей с молотком

26 июня 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Молоток стал аргументом в конфликте соседей Фото: Московец Илья © URA.RU Челябинец напал на своих соседей с ножом и молотком. Инцидент произошел в доме 101б на улице Каслинской. Причины конфликта раскрыли в пресс-службе УВД по Челябинску. «На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в пресс-службе ведомства. В правоохранительных органах добавили, что по предварительным данным конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений между соседями. Как рассказали очевидцы событий, мужчина отправился на разборки, так как понес убытки из-за претензий соседей к помещению, которую сдал внаем под обустройство кальянной комнаты. Соседи регулярно высказывали претензии по данному поводу, поэтому бизнесмены нашли более спокойное место.

Челябинец напал на своих соседей с ножом и молотком. Инцидент произошел в доме 101б на улице Каслинской. Причины конфликта раскрыли в пресс-службе УВД по Челябинску. «На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в пресс-службе ведомства. В правоохранительных органах добавили, что по предварительным данным конфликт произошел на фоне личных неприязненных отношений между соседями. Как рассказали очевидцы событий, мужчина отправился на разборки, так как понес убытки из-за претензий соседей к помещению, которую сдал внаем под обустройство кальянной комнаты. Соседи регулярно высказывали претензии по данному поводу, поэтому бизнесмены нашли более спокойное место.