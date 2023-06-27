Больше половины женщин из Екатеринбурга готовы сделать предложение своему мужчине

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Ювелиры Екатеринбурга. Кузьма Кузьмичев, ювелирные изделия, украшения, обручальные кольца
Еще 10% замужних екатеринбурженок сделали предложение своему партнеру сами Фото:

Порядка 67% жительниц Екатеринбурга готовы сделать предложение руки и сердца своему партнеру сами, если он не сделает это в течении желаемого периода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.

«Большинство женщин из Екатеринбурга (67%) готовы самостоятельно сделать предложение своему возлюбленному. Также стало известно, что 10% замужних жительниц столицы Урала сделали предложение руки и сердца сами», — сказано в сообщении. Несмотря на это, 40% мужского населения уверены, что такая инициатива должна исходить только от мужчин, а 49% женщин не видят ничего плохого, если выступят инициаторами свадьбы.

Что касается желаемого периода, в который хотят получить предложение екатеринбурженки, то каждая четвертая считает, что если мужчина не предложил сыграть свадьбу за первые год-два отношений, то он не собирается жениться. С этим мнением согласны и большинство опрошенных мужчин (33%).

Ранее URA.RU писало, что 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Только 22% считают, что он символизирует союз двух любящих людей.

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Порядка 67% жительниц Екатеринбурга готовы сделать предложение руки и сердца своему партнеру сами, если он не сделает это в течении желаемого периода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Большинство женщин из Екатеринбурга (67%) готовы самостоятельно сделать предложение своему возлюбленному. Также стало известно, что 10% замужних жительниц столицы Урала сделали предложение руки и сердца сами», — сказано в сообщении. Несмотря на это, 40% мужского населения уверены, что такая инициатива должна исходить только от мужчин, а 49% женщин не видят ничего плохого, если выступят инициаторами свадьбы. Что касается желаемого периода, в который хотят получить предложение екатеринбурженки, то каждая четвертая считает, что если мужчина не предложил сыграть свадьбу за первые год-два отношений, то он не собирается жениться. С этим мнением согласны и большинство опрошенных мужчин (33%). Ранее URA.RU писало, что 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Только 22% считают, что он символизирует союз двух любящих людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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