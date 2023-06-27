Больше половины женщин из Екатеринбурга готовы сделать предложение своему мужчине

27 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Еще 10% замужних екатеринбурженок сделали предложение своему партнеру сами Фото: Александр Мамаев © URA.RU Порядка 67% жительниц Екатеринбурга готовы сделать предложение руки и сердца своему партнеру сами, если он не сделает это в течении желаемого периода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Большинство женщин из Екатеринбурга (67%) готовы самостоятельно сделать предложение своему возлюбленному. Также стало известно, что 10% замужних жительниц столицы Урала сделали предложение руки и сердца сами», — сказано в сообщении. Несмотря на это, 40% мужского населения уверены, что такая инициатива должна исходить только от мужчин, а 49% женщин не видят ничего плохого, если выступят инициаторами свадьбы. Что касается желаемого периода, в который хотят получить предложение екатеринбурженки, то каждая четвертая считает, что если мужчина не предложил сыграть свадьбу за первые год-два отношений, то он не собирается жениться. С этим мнением согласны и большинство опрошенных мужчин (33%). Ранее URA.RU писало, что 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Только 22% считают, что он символизирует союз двух любящих людей.

Порядка 67% жительниц Екатеринбурга готовы сделать предложение руки и сердца своему партнеру сами, если он не сделает это в течении желаемого периода. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Большинство женщин из Екатеринбурга (67%) готовы самостоятельно сделать предложение своему возлюбленному. Также стало известно, что 10% замужних жительниц столицы Урала сделали предложение руки и сердца сами», — сказано в сообщении. Несмотря на это, 40% мужского населения уверены, что такая инициатива должна исходить только от мужчин, а 49% женщин не видят ничего плохого, если выступят инициаторами свадьбы. Что касается желаемого периода, в который хотят получить предложение екатеринбурженки, то каждая четвертая считает, что если мужчина не предложил сыграть свадьбу за первые год-два отношений, то он не собирается жениться. С этим мнением согласны и большинство опрошенных мужчин (33%). Ранее URA.RU писало, что 57% жителей Екатеринбурга относятся к заключению брака, как к юридической формальности. Только 22% считают, что он символизирует союз двух любящих людей.