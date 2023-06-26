В ХМАО депутат пообещал элитный Hennessy тому, кто достроит больницу-долгострой к выборам

Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев пообещал подарить строителям бутылку Hennessy XO, если они вовремя сдадут больницу-долгострой в Нижневартовске. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU, добавив условие — объект должен быть сдан к осени.
«Я ни с кем персонально не спорил. Но поставлю строителям коньяк Hennessy XO, если больница заработает к осени», — заявил парламентарий
Легендарный долгострой возводят более 11 лет. Сроки сдачи постоянно переносятся. В последний раз открыть его югорские власти пообещали к выборам губернатора Тюменской области.
Ранее URA.RU писало, что тюменские власти провели ревизию долгостроя. Строительство больницы тянется уже 11 лет, объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество».
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