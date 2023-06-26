26 июня 2023

В ХМАО депутат пообещал элитный Hennessy тому, кто достроит больницу-долгострой к выборам

Депутат думы ХМАО Зиновьев подарит Hennessy XO, если больницу-долгострой сдадут к выборам
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация Хеннесси (Hennessy) в винотеке «Магнум». Екатеринбург, коньяк, бокал, хеннесси, хеннеси, hennessy, hennessy xo, алкоголь
Депутат думы ХМАО Зиновьев подарит Hennessy XO сдавшим долгострой в Нижневартовске Фото:

Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев пообещал подарить строителям бутылку Hennessy XO, если они вовремя сдадут больницу-долгострой в Нижневартовске. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU, добавив условие — объект должен быть сдан к осени.

«Я ни с кем персонально не спорил. Но поставлю строителям коньяк Hennessy XO, если больница заработает к осени», — заявил парламентарий

Легендарный долгострой возводят более 11 лет. Сроки сдачи постоянно переносятся. В последний раз открыть его югорские власти пообещали к выборам губернатора Тюменской области.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти провели ревизию долгостроя. Строительство больницы тянется уже 11 лет, объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество».

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Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев пообещал подарить строителям бутылку Hennessy XO, если они вовремя сдадут больницу-долгострой в Нижневартовске. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU, добавив условие — объект должен быть сдан к осени. «Я ни с кем персонально не спорил. Но поставлю строителям коньяк Hennessy XO, если больница заработает к осени», — заявил парламентарий Легендарный долгострой возводят более 11 лет. Сроки сдачи постоянно переносятся. В последний раз открыть его югорские власти пообещали к выборам губернатора Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти провели ревизию долгостроя. Строительство больницы тянется уже 11 лет, объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество».
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© Служба новостей «URA.RU»
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