В ХМАО депутат пообещал элитный Hennessy тому, кто достроит больницу-долгострой к выборам

Депутат думы ХМАО Зиновьев подарит Hennessy XO, если больницу-долгострой сдадут к выборам

27 июня 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Депутат думы ХМАО Зиновьев подарит Hennessy XO сдавшим долгострой в Нижневартовске Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев пообещал подарить строителям бутылку Hennessy XO, если они вовремя сдадут больницу-долгострой в Нижневартовске. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU, добавив условие — объект должен быть сдан к осени. «Я ни с кем персонально не спорил. Но поставлю строителям коньяк Hennessy XO, если больница заработает к осени», — заявил парламентарий Легендарный долгострой возводят более 11 лет. Сроки сдачи постоянно переносятся. В последний раз открыть его югорские власти пообещали к выборам губернатора Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти провели ревизию долгостроя. Строительство больницы тянется уже 11 лет, объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество».

Депутат думы ХМАО Владимир Зиновьев пообещал подарить строителям бутылку Hennessy XO, если они вовремя сдадут больницу-долгострой в Нижневартовске. Об этом парламентарий рассказал журналисту URA.RU, добавив условие — объект должен быть сдан к осени. «Я ни с кем персонально не спорил. Но поставлю строителям коньяк Hennessy XO, если больница заработает к осени», — заявил парламентарий Легендарный долгострой возводят более 11 лет. Сроки сдачи постоянно переносятся. В последний раз открыть его югорские власти пообещали к выборам губернатора Тюменской области. Ранее URA.RU писало, что тюменские власти провели ревизию долгостроя. Строительство больницы тянется уже 11 лет, объект финансируется из областного бюджета по программе «Сотрудничество».