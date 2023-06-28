Власти района ХМАО ищут поставщика 20 тонн бесплатного детского питания

29 июня 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Сургутский район закупит сухих смесей более чем на 16 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Сургутского района (ХМАО) планируют закупку 21 440 килограммов сухих адаптированных смесей для обеспечения полноценным питанием детей до трех лет. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — поставка полноценного питания для обеспечения детей до трех лет, проживающих на территории Сургутского района. Объем поставки — 21 440 кг», — сообщается в документах на портале. Уточняется, что общая стоимость контракта составляет 16 321 047,75 рубля. Поставка товара производится частями по заявке заказчика. Остаточный срок годности на момент поставки питания должен составлять не менее 12 месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что в России предлагают возродить молочную кухню. На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет с учетом состояния их здоровья и медицинских показаний.

Власти Сургутского района (ХМАО) планируют закупку 21 440 килограммов сухих адаптированных смесей для обеспечения полноценным питанием детей до трех лет. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — поставка полноценного питания для обеспечения детей до трех лет, проживающих на территории Сургутского района. Объем поставки — 21 440 кг», — сообщается в документах на портале. Уточняется, что общая стоимость контракта составляет 16 321 047,75 рубля. Поставка товара производится частями по заявке заказчика. Остаточный срок годности на момент поставки питания должен составлять не менее 12 месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что в России предлагают возродить молочную кухню. На совещании в Совете Федерации был поднят вопрос о необходимости принятия единой программы обеспечения бесплатным питанием детей до двух лет с учетом состояния их здоровья и медицинских показаний.