29 июня 2023

В выходные в Перми изменится движение общественного транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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300-лет городу. Пермь, пассажирский автобус, новый автобус, улица мрнастырская
Изменение движения связано с праздничными мероприятиями Фото:

В воскресенье, 2 июля в Перми будет изменено движение общественного транспорта. Это связано с празднованием годовщины присвоения Перми звания «Город трудовой доблести».

«2 июля с 17:00 до 23:00 на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке между улицами Попова и Крисанова. Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Екатерининской и Петропавловской. Автобусный маршрут №3к будет следовать до остановки „Улица Пушкина“», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Также с 20:00 до 21:30 будут изменены маршруты трамваев №5 и №11. Трамвайный №5 временно будет ездить по маршруту «Разгуляй — Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. Маршрут №11 будет следовать по пути следования маршрута №4 «Микрорайон Висим — Станция Пермь II».

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В воскресенье, 2 июля в Перми будет изменено движение общественного транспорта. Это связано с празднованием годовщины присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». «2 июля с 17:00 до 23:00 на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке между улицами Попова и Крисанова. Автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Екатерининской и Петропавловской. Автобусный маршрут №3к будет следовать до остановки „Улица Пушкина“», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. Также с 20:00 до 21:30 будут изменены маршруты трамваев №5 и №11. Трамвайный №5 временно будет ездить по маршруту «Разгуляй — Станция Бахаревка» по улицам Максима Горького, Сибирской, Белинского. Маршрут №11 будет следовать по пути следования маршрута №4 «Микрорайон Висим — Станция Пермь II».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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