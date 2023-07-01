01 июля 2023

Чемпион России по карате защитил екатеринбурженку от четырех мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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За спасение девушки екатеринбуржца ударили ножом Фото:

Чемпион России по карате Андрей Филимонов увидел, как четверо мигрантов пристают к девушке. Екатеринбуржец вступился за девушку, однако после получил ножевое ранение. При этом в полиции на данный момент не подтверждают историю мужчины.

«Четверо нерусских парней тащат девчонку. Рот ей закрыли, чтобы она не кричала. Я окрикнул, один сразу начал подбегать. Один из четверых сразу подошел, и я ударил», — передает слова Андрея Филимонова Е1. Девушка убежала, а в ходе конфликта один из мигрантов достал нож и ударил каратиста.

После четверо неизвестных скрылись, а чемпион России по карате написал заявление в полицию. Инцидент произошел ночью 30 июня рядом с домом на улице Авиационная, 12а.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «Полиция на данный момент не подтверждает данную информацию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Чемпион России по карате Андрей Филимонов увидел, как четверо мигрантов пристают к девушке. Екатеринбуржец вступился за девушку, однако после получил ножевое ранение. При этом в полиции на данный момент не подтверждают историю мужчины. «Четверо нерусских парней тащат девчонку. Рот ей закрыли, чтобы она не кричала. Я окрикнул, один сразу начал подбегать. Один из четверых сразу подошел, и я ударил», — передает слова Андрея Филимонова Е1. Девушка убежала, а в ходе конфликта один из мигрантов достал нож и ударил каратиста. После четверо неизвестных скрылись, а чемпион России по карате написал заявление в полицию. Инцидент произошел ночью 30 июня рядом с домом на улице Авиационная, 12а. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД России по Екатеринбургу. «Полиция на данный момент не подтверждает данную информацию», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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