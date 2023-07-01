01 июля 2023

В Екатеринбурге врачи спасли пенсионера, у которого началась поражение мозга от укуса клеща

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Борьба за жизнь пенсионера длилась около месяца Фото:

В Екатеринбурге врачи спасли 65-летнего мужчину, у которого началось поражение головного и спинного мозга, лихорадка и боли в мышцах после укуса клеща. Медики боролись за жизнь мужчины около месяца, сообщили на информационном портале Свердловской области.

«Мужчина пострадал от укуса клеща 6 мая в микрорайоне Широкая Речка. Тяжелое течение заболевания с поражением головного мозга потребовало перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии. Через 17 дней инкубационного периода у пациента появились лихорадка, астения, боли в мышцах», — сообщили на информационном портале Свердловской области.

Кроме этого во время болезни у мужчины была температура около 39 градусов, головная боль и рвота. По словам врачей, пенсионер провел в отделении реанимации и интенсивной терапии 10 дней, а всего борьба за жизнь екатеринбуржца длилась около месяца. Теперь пациенту предстоит работа по восстановлению нарушенных функций и бытовых навыков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. При этом среди пострадавших есть 2507 детей.

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В Екатеринбурге врачи спасли 65-летнего мужчину, у которого началось поражение головного и спинного мозга, лихорадка и боли в мышцах после укуса клеща. Медики боролись за жизнь мужчины около месяца, сообщили на информационном портале Свердловской области. «Мужчина пострадал от укуса клеща 6 мая в микрорайоне Широкая Речка. Тяжелое течение заболевания с поражением головного мозга потребовало перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии. Через 17 дней инкубационного периода у пациента появились лихорадка, астения, боли в мышцах», — сообщили на информационном портале Свердловской области. Кроме этого во время болезни у мужчины была температура около 39 градусов, головная боль и рвота. По словам врачей, пенсионер провел в отделении реанимации и интенсивной терапии 10 дней, а всего борьба за жизнь екатеринбуржца длилась около месяца. Теперь пациенту предстоит работа по восстановлению нарушенных функций и бытовых навыков. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. При этом среди пострадавших есть 2507 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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