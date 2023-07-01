В Екатеринбурге врачи спасли пенсионера, у которого началась поражение мозга от укуса клеща

02 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Борьба за жизнь пенсионера длилась около месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге врачи спасли 65-летнего мужчину, у которого началось поражение головного и спинного мозга, лихорадка и боли в мышцах после укуса клеща. Медики боролись за жизнь мужчины около месяца, сообщили на информационном портале Свердловской области. «Мужчина пострадал от укуса клеща 6 мая в микрорайоне Широкая Речка. Тяжелое течение заболевания с поражением головного мозга потребовало перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии. Через 17 дней инкубационного периода у пациента появились лихорадка, астения, боли в мышцах», — сообщили на информационном портале Свердловской области. Кроме этого во время болезни у мужчины была температура около 39 градусов, головная боль и рвота. По словам врачей, пенсионер провел в отделении реанимации и интенсивной терапии 10 дней, а всего борьба за жизнь екатеринбуржца длилась около месяца. Теперь пациенту предстоит работа по восстановлению нарушенных функций и бытовых навыков. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. При этом среди пострадавших есть 2507 детей.

В Екатеринбурге врачи спасли 65-летнего мужчину, у которого началось поражение головного и спинного мозга, лихорадка и боли в мышцах после укуса клеща. Медики боролись за жизнь мужчины около месяца, сообщили на информационном портале Свердловской области. «Мужчина пострадал от укуса клеща 6 мая в микрорайоне Широкая Речка. Тяжелое течение заболевания с поражением головного мозга потребовало перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии. Через 17 дней инкубационного периода у пациента появились лихорадка, астения, боли в мышцах», — сообщили на информационном портале Свердловской области. Кроме этого во время болезни у мужчины была температура около 39 градусов, головная боль и рвота. По словам врачей, пенсионер провел в отделении реанимации и интенсивной терапии 10 дней, а всего борьба за жизнь екатеринбуржца длилась около месяца. Теперь пациенту предстоит работа по восстановлению нарушенных функций и бытовых навыков. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. При этом среди пострадавших есть 2507 детей.