Жертвами клещей стали тысячи свердловчан

Роспотребнадзор: от укусов клещей пострадали 12 тысяч свердловчан

06 июня 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

В Свердловской области на 5 июня клещи покусали 2507 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «По данным на 5 июня 12 957 свердловчан пострадали от укусов клещей. Этот показатель в 1,36 раза ниже аналогичного прошлогоднего периода и среднего многолетнего уровня», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Среди пострадавших есть 2507 детей. Клещи покусали свердловчан в 65 муниципалитетах. Самая опасная обстановка, по данным Роспотребнадзора, в Байкаловском, Алапаевском и Слободо-Туринском районах, Пышминском, Рефтинском, Талицком, Новолялинском, Тугулымском и Тавдинском округах, а также в Верхотурье, Карпинске и Дегтярске. В Екатеринбурге от клещей пострадали 3 735 человек, из них 401 ребенок. По предварительным данным, 46 свердловчан попали в больницу с энцефалитом, а еще 130 — с боррелиозом. Ранее в Свердловской области был зафиксирован всплеск активности клещей. При этом ранее региональный Роспотребнадзор заявлял, что клещи стали реже кусать свердловчан.

В Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «По данным на 5 июня 12 957 свердловчан пострадали от укусов клещей. Этот показатель в 1,36 раза ниже аналогичного прошлогоднего периода и среднего многолетнего уровня», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Среди пострадавших есть 2507 детей. Клещи покусали свердловчан в 65 муниципалитетах. Самая опасная обстановка, по данным Роспотребнадзора, в Байкаловском, Алапаевском и Слободо-Туринском районах, Пышминском, Рефтинском, Талицком, Новолялинском, Тугулымском и Тавдинском округах, а также в Верхотурье, Карпинске и Дегтярске. В Екатеринбурге от клещей пострадали 3 735 человек, из них 401 ребенок. По предварительным данным, 46 свердловчан попали в больницу с энцефалитом, а еще 130 — с боррелиозом. Ранее в Свердловской области был зафиксирован всплеск активности клещей. При этом ранее региональный Роспотребнадзор заявлял, что клещи стали реже кусать свердловчан.