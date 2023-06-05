05 июня 2023

Жертвами клещей стали тысячи свердловчан

Роспотребнадзор: от укусов клещей пострадали 12 тысяч свердловчан
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
В Свердловской области на 5 июня клещи покусали 2507 детей Фото:

В Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«По данным на 5 июня 12 957 свердловчан пострадали от укусов клещей. Этот показатель в 1,36 раза ниже аналогичного прошлогоднего периода и среднего многолетнего уровня», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Среди пострадавших есть 2507 детей.

Клещи покусали свердловчан в 65 муниципалитетах. Самая опасная обстановка, по данным Роспотребнадзора, в Байкаловском, Алапаевском и Слободо-Туринском районах, Пышминском, Рефтинском, Талицком, Новолялинском, Тугулымском и Тавдинском округах, а также в Верхотурье, Карпинске и Дегтярске.

В Екатеринбурге от клещей пострадали 3 735 человек, из них 401 ребенок. По предварительным данным, 46 свердловчан попали в больницу с энцефалитом, а еще 130 — с боррелиозом.

Ранее в Свердловской области был зафиксирован всплеск активности клещей. При этом ранее региональный Роспотребнадзор заявлял, что клещи стали реже кусать свердловчан.

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В Свердловской области клещи покусали 12 957 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «По данным на 5 июня 12 957 свердловчан пострадали от укусов клещей. Этот показатель в 1,36 раза ниже аналогичного прошлогоднего периода и среднего многолетнего уровня», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Среди пострадавших есть 2507 детей. Клещи покусали свердловчан в 65 муниципалитетах. Самая опасная обстановка, по данным Роспотребнадзора, в Байкаловском, Алапаевском и Слободо-Туринском районах, Пышминском, Рефтинском, Талицком, Новолялинском, Тугулымском и Тавдинском округах, а также в Верхотурье, Карпинске и Дегтярске. В Екатеринбурге от клещей пострадали 3 735 человек, из них 401 ребенок. По предварительным данным, 46 свердловчан попали в больницу с энцефалитом, а еще 130 — с боррелиозом. Ранее в Свердловской области был зафиксирован всплеск активности клещей. При этом ранее региональный Роспотребнадзор заявлял, что клещи стали реже кусать свердловчан.
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