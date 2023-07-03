Пермяки собирают деньги на внедорожник для эвакуации раненых в зоне СВО

04 июля 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Автомобиль будет передан бойцам на передовой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кунгуре (Пермский край) организован очередной сбор сред на покупку внедорожника для эвакуации раненных в зоне проведения спецоперации. К волонтерам с просьбой о помощи обратились бойцы батальона «Ветлан». «Наши земляки, бойцы из батальона „Ветлан“ обратились к нам за помощью. Ребятам очень нужен автомобиль УАЗ для эвакуации раненых с поля боя», — сообщение размещено в группе «Шьем для наших Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». На покупку автомобиля требуется 150 тысяч рублей. За первые два дня удалось собрать 79 тысяч. Реквизиты для оказания финансовой помощи опубликованы в группе волонтеров. Жители региона продолжают оказывать регулярную поддержку фронту. Так в апреле пермский добровольческий фонд при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль мобилизованным артиллеристам в зону проведения спецоперации.

В Кунгуре (Пермский край) организован очередной сбор сред на покупку внедорожника для эвакуации раненных в зоне проведения спецоперации. К волонтерам с просьбой о помощи обратились бойцы батальона «Ветлан». «Наши земляки, бойцы из батальона „Ветлан“ обратились к нам за помощью. Ребятам очень нужен автомобиль УАЗ для эвакуации раненых с поля боя», — сообщение размещено в группе «Шьем для наших Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». На покупку автомобиля требуется 150 тысяч рублей. За первые два дня удалось собрать 79 тысяч. Реквизиты для оказания финансовой помощи опубликованы в группе волонтеров. Жители региона продолжают оказывать регулярную поддержку фронту. Так в апреле пермский добровольческий фонд при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль мобилизованным артиллеристам в зону проведения спецоперации.