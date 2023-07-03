03 июля 2023

Пермяки собирают деньги на внедорожник для эвакуации раненых в зоне СВО

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Спецоперация РФ на Украине

В Кунгуре (Пермский край) организован очередной сбор сред на покупку внедорожника для эвакуации раненных в зоне проведения спецоперации. К волонтерам с просьбой о помощи обратились бойцы батальона «Ветлан».

«Наши земляки, бойцы из батальона „Ветлан“ обратились к нам за помощью. Ребятам очень нужен автомобиль УАЗ для эвакуации раненых с поля боя», — сообщение размещено в группе «Шьем для наших Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

На покупку автомобиля требуется 150 тысяч рублей. За первые два дня удалось собрать 79 тысяч. Реквизиты для оказания финансовой помощи опубликованы в группе волонтеров.

Жители региона продолжают оказывать регулярную поддержку фронту. Так в апреле пермский добровольческий фонд при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль мобилизованным артиллеристам в зону проведения спецоперации.

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В Кунгуре (Пермский край) организован очередной сбор сред на покупку внедорожника для эвакуации раненных в зоне проведения спецоперации. К волонтерам с просьбой о помощи обратились бойцы батальона «Ветлан». «Наши земляки, бойцы из батальона „Ветлан“ обратились к нам за помощью. Ребятам очень нужен автомобиль УАЗ для эвакуации раненых с поля боя», — сообщение размещено в группе «Шьем для наших Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». На покупку автомобиля требуется 150 тысяч рублей. За первые два дня удалось собрать 79 тысяч. Реквизиты для оказания финансовой помощи опубликованы в группе волонтеров. Жители региона продолжают оказывать регулярную поддержку фронту. Так в апреле пермский добровольческий фонд при участии федерации самбо Прикамья передали автомобиль мобилизованным артиллеристам в зону проведения спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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