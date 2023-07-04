Пермякам покажут уникальные документы, которые никогда не выносили из хранилища

05 июля 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

В Перми горожанам покажут 300 раритетных документа, раскрывающих историю города и края Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми открылась выставка архивных документов, среди которых фотографии и письма, раскрывающие жизнь города и его жителей за последние триста лет. Многие раритеты хранятся в единственном экземпляре и никогда не показывались на выставках. Об этом сообщается на сайте краевого заксобрания. «Выставка открыта с 4 до 23 июля в Центральном выставочном зале Перми на Комсомольском проспекте. Среди экспонатов — архивные документы, книги, фотографии, чертежи и письма, позволяющие узнать об управлении городом, организации городской жизни», — указано на сайте. По словам директора госархива Пермского края Юлии Кошаевой, за каждым документом стоит чья-то жизнь или чье-то дело. Для пермяков подготовлены, отмечается на сайте, бесплатные экскурсии, мастер-классы, презентации и лекции. Ранее Пермский краеведческий музей впервые показал горожанам уникальные артефакты, сохранившиеся после масштабного пермского пожара 1842 года. Жители познакомились с археологическими находками из пермских усадеб, сгоревших в пожаре.

В Перми открылась выставка архивных документов, среди которых фотографии и письма, раскрывающие жизнь города и его жителей за последние триста лет. Многие раритеты хранятся в единственном экземпляре и никогда не показывались на выставках. Об этом сообщается на сайте краевого заксобрания. «Выставка открыта с 4 до 23 июля в Центральном выставочном зале Перми на Комсомольском проспекте. Среди экспонатов — архивные документы, книги, фотографии, чертежи и письма, позволяющие узнать об управлении городом, организации городской жизни», — указано на сайте. По словам директора госархива Пермского края Юлии Кошаевой, за каждым документом стоит чья-то жизнь или чье-то дело. Для пермяков подготовлены, отмечается на сайте, бесплатные экскурсии, мастер-классы, презентации и лекции. Ранее Пермский краеведческий музей впервые показал горожанам уникальные артефакты, сохранившиеся после масштабного пермского пожара 1842 года. Жители познакомились с археологическими находками из пермских усадеб, сгоревших в пожаре.