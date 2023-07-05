В Екатеринбурге вспыхнул кардиоцентр. Видео

06 июля 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в здании Уральского института кардиологии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Самостоятельно из здания больницы эвакуировались 165 человек. В 8:45 открытое горение было локализовано. Горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают пожарные. Тушить возгорание прибыли 42 человека и 13 единиц спецтехники. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся балкон на шестом этаже жилого дома, после чего пламя распространилось до восьмого этажа. Из дома эвакуировали 50 человек.

В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в здании Уральского института кардиологии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Самостоятельно из здания больницы эвакуировались 165 человек. В 8:45 открытое горение было локализовано. Горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают пожарные. Тушить возгорание прибыли 42 человека и 13 единиц спецтехники. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся балкон на шестом этаже жилого дома, после чего пламя распространилось до восьмого этажа. Из дома эвакуировали 50 человек.