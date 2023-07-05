В Екатеринбурге загорелся Уральский институт кардиологии
В Екатеринбурге на улице 8 Марта произошел пожар в здании Уральского института кардиологии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Самостоятельно из здания больницы эвакуировались 165 человек. В 8:45 открытое горение было локализовано. Горел гипсокартон на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают пожарные. Тушить возгорание прибыли 42 человека и 13 единиц спецтехники.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге загорелся балкон на шестом этаже жилого дома, после чего пламя распространилось до восьмого этажа. Из дома эвакуировали 50 человек.
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