Ветеран-афганец из Краснокамска получил медаль за участие в спецоперации

Житель города Краснокамска Пермского края Сергей Анисин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в спецоперации. О награждении сообщается на странице сообщества «Сила в братстве 59 — ветераны Пермского края».
«Ветеран войны в Афганистане, участник специальной военной операции, десантник Сергей Анисин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. В 2022 году Сергей прошел боевую службу в отряде „БАРС — 10“ в зоне СВО», — сообщают представители ветеранской организации.
За службу в ВДВ во время войны в Афганистане Анисин также был удостоен аналогичной награды. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, проводит уроки мужества в образовательных организациях и участвует в различных патриотических мероприятиях в родном городе.
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