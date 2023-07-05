05 июля 2023

Ветеран-афганец из Краснокамска получил медаль за участие в спецоперации

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Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Сергей Анисин получил вторую медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» спустя почти 40 лет Фото:

Житель города Краснокамска Пермского края Сергей Анисин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в спецоперации. О награждении сообщается на странице сообщества «Сила в братстве 59 — ветераны Пермского края».

«Ветеран войны в Афганистане, участник специальной военной операции, десантник Сергей Анисин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. В 2022 году Сергей прошел боевую службу в отряде „БАРС — 10“ в зоне СВО», — сообщают представители ветеранской организации.

За службу в ВДВ во время войны в Афганистане Анисин также был удостоен аналогичной награды. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, проводит уроки мужества в образовательных организациях и участвует в различных патриотических мероприятиях в родном городе.

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Житель города Краснокамска Пермского края Сергей Анисин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за участие в спецоперации. О награждении сообщается на странице сообщества «Сила в братстве 59 — ветераны Пермского края». «Ветеран войны в Афганистане, участник специальной военной операции, десантник Сергей Анисин награжден медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени. В 2022 году Сергей прошел боевую службу в отряде „БАРС — 10“ в зоне СВО», — сообщают представители ветеранской организации. За службу в ВДВ во время войны в Афганистане Анисин также был удостоен аналогичной награды. Сейчас краснокамец большую часть времени уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, проводит уроки мужества в образовательных организациях и участвует в различных патриотических мероприятиях в родном городе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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