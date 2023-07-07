Сосед заведующей садика, куда ходил Далер Бобиев из Екатеринбурга, рассказал об обвиняемой

Сосед дал положительную характеристику заведующей детсада, куда ходил погибший Далер Бобиев

07 июля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Сосед Анны Гилевой отзывается о ней как о доброй женщине Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Сосед заведующей детского сада, которую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшими смерть шестилетнего Далера Бобиева, назвал Анна Гилеву доброй и внимательной женщиной. Молодой человек отметил, что знает Гилеву с детства, и воспоминания от общения с ней всегда были только положительными. Своим мнением о Гилевой на анонимных началах поделился екатеринбуржец, который проживал в одном доме с директором детского учреждения. «Хорошая женщина, которую я знаю с детства. У Анны две дочки. Мои родители часто общались с Гилевой. Она всегда здоровалась. Я ее помню как доброго человека. Он очень спокойная и абсолютно не скандальная женщина», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Мальчик воспитывался в семье опекунов. 26 июня опекун Далера Вероника Наумова заявила о пропаже ребенка. Более тысячи волонтеров три дня искали ребенка. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже полгода. Позже Наумова дала показания, назвав смерть ребенка несчастным случаем. По словам опекуна, Далер умер 2 декабря 2022 года. Наумову заключили под стражу. До 26 августа она пробудет в СИЗО. Позже задержали заведующую детского сада, куда ходил Далер. Ей вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшими смерть несовершеннолетнего. Вся информация о шестилетнем Далере Бобиеве — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сосед заведующей детского сада, которую обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшими смерть шестилетнего Далера Бобиева, назвал Анна Гилеву доброй и внимательной женщиной. Молодой человек отметил, что знает Гилеву с детства, и воспоминания от общения с ней всегда были только положительными. Своим мнением о Гилевой на анонимных началах поделился екатеринбуржец, который проживал в одном доме с директором детского учреждения. «Хорошая женщина, которую я знаю с детства. У Анны две дочки. Мои родители часто общались с Гилевой. Она всегда здоровалась. Я ее помню как доброго человека. Он очень спокойная и абсолютно не скандальная женщина», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге простились с шестилетним Далером Бобиевым. Мальчик воспитывался в семье опекунов. 26 июня опекун Далера Вероника Наумова заявила о пропаже ребенка. Более тысячи волонтеров три дня искали ребенка. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, который принадлежит семье Наумовых. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже полгода. Позже Наумова дала показания, назвав смерть ребенка несчастным случаем. По словам опекуна, Далер умер 2 декабря 2022 года. Наумову заключили под стражу. До 26 августа она пробудет в СИЗО. Позже задержали заведующую детского сада, куда ходил Далер. Ей вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшими смерть несовершеннолетнего. Вся информация о шестилетнем Далере Бобиеве — в материале URA.RU.