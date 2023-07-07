Попавший под санкции пермский завод отказался от выплаты дивидендов

Пермское ПАО НПО «Искра» решило не платить дивиденды за 2022 год из-за убытков на 2,7 млрд рублей

Завод отказался от выплаты дивидендов из-за убытков Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское ПАО НПО «Искра», попавшее под санкции Евросоюза, отказалось от распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2022 году. Причиной послужили годовые убытки завода на сумму 2,7 млрд рублей. Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров предприятия.

«Принятые решения — в связи с наличием у ПАО НПО „Искра“ чистого убытка по результатам 2022 года в размере 2,7 млрд рублей, прибыль не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать», — сообщается в итоговом протоколе собрания, опубликованном на сайте «Интерфакс-ЦРКИ». Годом ранее предприятие не распределяло прибыль и не выплачивало дивиденды из-за убытков на 4,6 млрд рублей.

В июне 2023 года Евросоюз включил пермский завод в 11-й пакет санкций. Он нацелен на то, чтобы помешать России уклоняться от санкционного давления. Страны Евросоюза могут ограничить поставку в третьи страны определенных товаров и технологий. НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли.