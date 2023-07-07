В сети появилось видео с голыми детьми, опубликованное опекуном Далера Бобиева из Екатеринбурга

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Видео направлено в региональный СКР для проведения экспертизы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В распоряжении URA.RU оказалось домашнее видео сексуального характера, где голые несовершеннолетние подростки лежат на кровати. Видео было размещено в одной из соцсетей опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга. Одна из участниц видео просит не снимать, но оператор продолжает съемку.

Видео с обнаженными подростками длится больше минуты. Редакция URA.RU направит оригинал видео в региональное отделение СКР с просьбой провести проверку, чтобы установить, кто на видео и кто автор видео. Также корреспондент URA.RU направил официальное обращение в СУ СКР по Свердловской области.

В Екатеринбурге похоронили шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. 26 июня его опекун Наумова сообщила о пропаже ребенка. Сотни силовиков, спасателей и волонтеров искали Далера. Утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже, принадлежащем семье опекуна. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже несколько месяцев. По словам Наумовой, Далер умер 2 декабря 2022 года из-за несчастного случая. Женщину отправили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.

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В распоряжении URA.RU оказалось домашнее видео сексуального характера, где голые несовершеннолетние подростки лежат на кровати. Видео было размещено в одной из соцсетей опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга. Одна из участниц видео просит не снимать, но оператор продолжает съемку. Видео с обнаженными подростками длится больше минуты. Редакция URA.RU направит оригинал видео в региональное отделение СКР с просьбой провести проверку, чтобы установить, кто на видео и кто автор видео. Также корреспондент URA.RU направил официальное обращение в СУ СКР по Свердловской области. В Екатеринбурге похоронили шестилетнего Далера Бобиева, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. 26 июня его опекун Наумова сообщила о пропаже ребенка. Сотни силовиков, спасателей и волонтеров искали Далера. Утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже, принадлежащем семье опекуна. По результатам экспертизы, тело ребенка пролежало в гараже несколько месяцев. По словам Наумовой, Далер умер 2 декабря 2022 года из-за несчастного случая. Женщину отправили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о деле шестилетнего Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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