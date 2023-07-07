Силовики рассказали подробности падения мужчины с балкона в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, предположительно в алкогольном опьянении, выпал с балкона пятого этажа и сломал ногу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МО МВД по Первоуральску.
«Сообщение в полицию поступило от жителей дома, что на балконе пятого этажа находится мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Свердловчанин выпал с балкона и сломал ногу, противоправных действий в отношении его не совершалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел днем 8 июля на улице Строителей, 32А. Теперь свердловчанин находится в больнице. Был ли в его крови алкоголь, установят позднее, добавили в пресс-службе МО МВД по Первоуральску.
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