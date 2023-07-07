07 июля 2023

Силовики рассказали подробности падения мужчины с балкона в Первоуральске

В Первоуральске мужчина выпал с балкона и сломал ногу
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Луначарского. Тюмень , балконы, последствия пожара
Свердловчанин выпал с балкона пятого этажа и сломал ногу Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, предположительно в алкогольном опьянении, выпал с балкона пятого этажа и сломал ногу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МО МВД по Первоуральску.

«Сообщение в полицию поступило от жителей дома, что на балконе пятого этажа находится мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Свердловчанин выпал с балкона и сломал ногу, противоправных действий в отношении его не совершалось», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел днем 8 июля на улице Строителей, 32А. Теперь свердловчанин находится в больнице. Был ли в его крови алкоголь, установят позднее, добавили в пресс-службе МО МВД по Первоуральску.

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В Первоуральске (Свердловская область) мужчина, предположительно в алкогольном опьянении, выпал с балкона пятого этажа и сломал ногу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе МО МВД по Первоуральску. «Сообщение в полицию поступило от жителей дома, что на балконе пятого этажа находится мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Свердловчанин выпал с балкона и сломал ногу, противоправных действий в отношении его не совершалось», — сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел днем 8 июля на улице Строителей, 32А. Теперь свердловчанин находится в больнице. Был ли в его крови алкоголь, установят позднее, добавили в пресс-службе МО МВД по Первоуральску.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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