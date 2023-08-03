03 августа 2023

Учеников скандальной школы в Екатеринбурге отпустили на каникулы с одним условием

Учеников спецшколы № 124 в Екатеринбурге заставили написать объяснения, опровергающие факты насилия
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты. Курган, ученики, студенты, учащиеся
По данным инсайдера, чтобы уйти на каникулы, ребят заставили писать объяснительные Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Учеников спецшколы № 124, в которой разразился скандал из-за сексуального насилия над детьми, отпустили на каникулы с одним условием. Якобы педагоги предложили тем, кто хочет отдохнуть, написать объяснения, что их не били и не унижали в учреждении, а жалобы пострадавших являются ложными. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. В самой школе эту информацию оставили без комментария.

«Воспитанникам предложили написать объяснительные, что в спецшколе не происходило ничего плохого, а жалобы жертв насилия являются враньем. Только с таким условием их отпустили на каникулы», — рассказал собеседник агентства. Одна из таких объяснительных имеется в распоряжении редакции.

В ней сказано, что противоправных действий, причиняющих боль и унижающих достоинство, в отношении детей не было. «По каким причинам (фамилии пострадавших — прим. URA.RU) сообщили о таких, мне неизвестно. Это не соответствует действительности», — сказано в документе.

За комментарием корреспондент обратился в школу. Ио директора Александра Рукавишникова не оказалось на рабочем месте, с другими собеседниками в приемной соединить отказались, сославшись на то, что все в отпуске. Агентство готово предоставить возможность представителям спецшколы высказать свою позицию.

«Я слышал такую информацию, но, насколько мне известно, это были рядовые опросы детей, которые не связаны с уходом на каникулы. Слышал я и о том, что детей пытаются убедить в том, что никаких правонарушений не было. Нюанс в том, что есть ряд людей, которые уже допрошены, они являются очевидцами и участниками, которые все подтверждают. Толку кого-то переубеждать мало», — заявил корреспонденту адвокат Георгий Краснов, который занимается делом о насилии в школе.

Скандал в спецшколе вспыхнул в апреле. Двое учеников заявили об изнасилованиях. По одной из версий, издеваться над жертвами подростков подбивал один из воспитателей учреждения. Он устраивал так называемые «товарищеские суды», призывая «чморить и опускать» провинившихся.

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Учеников спецшколы № 124, в которой разразился скандал из-за сексуального насилия над детьми, отпустили на каникулы с одним условием. Якобы педагоги предложили тем, кто хочет отдохнуть, написать объяснения, что их не били и не унижали в учреждении, а жалобы пострадавших являются ложными. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к следствию. В самой школе эту информацию оставили без комментария. «Воспитанникам предложили написать объяснительные, что в спецшколе не происходило ничего плохого, а жалобы жертв насилия являются враньем. Только с таким условием их отпустили на каникулы», — рассказал собеседник агентства. Одна из таких объяснительных имеется в распоряжении редакции. В ней сказано, что противоправных действий, причиняющих боль и унижающих достоинство, в отношении детей не было. «По каким причинам (фамилии пострадавших — прим. URA.RU) сообщили о таких, мне неизвестно. Это не соответствует действительности», — сказано в документе. За комментарием корреспондент обратился в школу. Ио директора Александра Рукавишникова не оказалось на рабочем месте, с другими собеседниками в приемной соединить отказались, сославшись на то, что все в отпуске. Агентство готово предоставить возможность представителям спецшколы высказать свою позицию. «Я слышал такую информацию, но, насколько мне известно, это были рядовые опросы детей, которые не связаны с уходом на каникулы. Слышал я и о том, что детей пытаются убедить в том, что никаких правонарушений не было. Нюанс в том, что есть ряд людей, которые уже допрошены, они являются очевидцами и участниками, которые все подтверждают. Толку кого-то переубеждать мало», — заявил корреспонденту адвокат Георгий Краснов, который занимается делом о насилии в школе. Скандал в спецшколе вспыхнул в апреле. Двое учеников заявили об изнасилованиях. По одной из версий, издеваться над жертвами подростков подбивал один из воспитателей учреждения. Он устраивал так называемые «товарищеские суды», призывая «чморить и опускать» провинившихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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