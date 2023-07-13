Пермский сайт обманывал граждан с бесплатными госуслугами

14 июля 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Сайт вводил в заблуждение пользователей, предлагая помощь под видом госорагана Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось через суд блокировки сайта, который вводил в заблуждение пользователей. Ресурс предлагал посетителям телефон бесплатной юридической помощи от сотрудников госорганов. При этом номер не был связан с органами власти, а юридические услуги на самом деле оказывались платными, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Признать информацию с предложением заключить договор оказания юридических услуг с лицом, образ которого до степени смешения схож с органом государственной или муниципальной власти, содержащуюся в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на сайте с доменным именем https://perm-spravka.ru в качестве информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в решении. Сайт уже заблокирован. Как сообщается в деле, сайт вводил в заблуждение тем, что номер бесплатной помощи был связан с указанным на сайте госорганом. Когда пользователь переходил по ссылке с названием органа власти, ему показывали номер с подписью «бесплатная горячая линия юридической помощи по (с указанием сферы деятельности органа власти)». Информация о том, что ресурс не является официальным, находилась внизу страницы и была плохо различима. Веб-страница принадлежала частному лицу, которому может грозить штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю добилось через суд блокировки сайта, который вводил в заблуждение пользователей. Ресурс предлагал посетителям телефон бесплатной юридической помощи от сотрудников госорганов. При этом номер не был связан с органами власти, а юридические услуги на самом деле оказывались платными, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Признать информацию с предложением заключить договор оказания юридических услуг с лицом, образ которого до степени смешения схож с органом государственной или муниципальной власти, содержащуюся в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на сайте с доменным именем https://perm-spravka.ru в качестве информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в решении. Сайт уже заблокирован. Как сообщается в деле, сайт вводил в заблуждение тем, что номер бесплатной помощи был связан с указанным на сайте госорганом. Когда пользователь переходил по ссылке с названием органа власти, ему показывали номер с подписью «бесплатная горячая линия юридической помощи по (с указанием сферы деятельности органа власти)». Информация о том, что ресурс не является официальным, находилась внизу страницы и была плохо различима. Веб-страница принадлежала частному лицу, которому может грозить штраф.