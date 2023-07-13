Садовые участки челябинцев проверят на мак и коноплю

14 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Операция по профилактике незаконного оборота наркотиков пройдет в Челябинке с 17 по 26 июля Фото: Московец Илья © URA.RU Садовые участки челябинцев с 17 июля 2023 года начнут проверять на наличие мака и конопли. В городе пройдет первый этап операции по профилактике незаконного оборота наркотиков «Мак-2023», сообщается на сайте мэрии. «В период с 17 по 26 июля 2023 года в Челябинске пройдет первый этап оперативно-профилактической операции „Мак-2023“. Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная ответственность, а за незаконное культивирование — уголовная», — говорится на сайте. Цель мероприятия — предупреждение, выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков природного происхождения. Проверять садовые участки на наличие мака и конопли, где им запрещено расти, полицейские будут до 26 июля. Сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств, очагах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений можно по телефонам дежурной части управления МВД России по Челябинску или в ближайший отдел полиции.

Садовые участки челябинцев с 17 июля 2023 года начнут проверять на наличие мака и конопли. В городе пройдет первый этап операции по профилактике незаконного оборота наркотиков «Мак-2023», сообщается на сайте мэрии. «В период с 17 по 26 июля 2023 года в Челябинске пройдет первый этап оперативно-профилактической операции „Мак-2023“. Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная ответственность, а за незаконное культивирование — уголовная», — говорится на сайте. Цель мероприятия — предупреждение, выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков природного происхождения. Проверять садовые участки на наличие мака и конопли, где им запрещено расти, полицейские будут до 26 июля. Сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств, очагах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений можно по телефонам дежурной части управления МВД России по Челябинску или в ближайший отдел полиции.