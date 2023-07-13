13 июля 2023

Садовые участки челябинцев проверят на мак и коноплю

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, чкаловский районный суд, сотрудники полиции
Операция по профилактике незаконного оборота наркотиков пройдет в Челябинке с 17 по 26 июля Фото:

Садовые участки челябинцев с 17 июля 2023 года начнут проверять на наличие мака и конопли. В городе пройдет первый этап операции по профилактике незаконного оборота наркотиков «Мак-2023», сообщается на сайте мэрии.

«В период с 17 по 26 июля 2023 года в Челябинске пройдет первый этап оперативно-профилактической операции „Мак-2023“. Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная ответственность, а за незаконное культивирование — уголовная», — говорится на сайте.

Цель мероприятия — предупреждение, выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков природного происхождения. Проверять садовые участки на наличие мака и конопли, где им запрещено расти, полицейские будут до 26 июля. Сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств, очагах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений можно по телефонам дежурной части управления МВД России по Челябинску или в ближайший отдел полиции.

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Садовые участки челябинцев с 17 июля 2023 года начнут проверять на наличие мака и конопли. В городе пройдет первый этап операции по профилактике незаконного оборота наркотиков «Мак-2023», сообщается на сайте мэрии. «В период с 17 по 26 июля 2023 года в Челябинске пройдет первый этап оперативно-профилактической операции „Мак-2023“. Полицейские напоминают, что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена административная ответственность, а за незаконное культивирование — уголовная», — говорится на сайте. Цель мероприятия — предупреждение, выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков природного происхождения. Проверять садовые участки на наличие мака и конопли, где им запрещено расти, полицейские будут до 26 июля. Сообщить о фактах незаконного оборота наркотических средств, очагах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений можно по телефонам дежурной части управления МВД России по Челябинску или в ближайший отдел полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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