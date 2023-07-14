В Перми общественники обратились в прокуратуру из-за «умных» остановок

Общественники в Перми попросили прокуратуру проверить расходование средств на «умные» остановки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Представители Народного фронта в Пермском крае обратились в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил целевое расходование денег из городского бюджета на «умные остановки». Об этом общественники написали в соцсетях.

«Не доведя до конца работу 28 уже существующих „умных“ остановок за 69 млн рублей, власти города планируют установить до конца ноября еще 27. Обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку целевого расходования администрацией Перми бюджетных средств и взять на контроль последующие расходы на оснащение „умных“ остановок», — говорится в посте на странице группы «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению общественников, проект по оснащению «умных» остановок в Перми городским властям не удалось довести до ума. Фронтовики подчеркнули в посте, что на остановках в половине случаев не работают — интернет, USB-порты, тревожные кнопки и видеонаблюдение. При этом, уже объявлен аукцион на поиск подрядчика для продолжения работ по созданию «умных» остановок. Общественники ссылаются на портал госзакупок, где указана начальная цена нового контракта -71,2 млн рублей.

Ранее в пресс-службе мэрии Перми сообщили, что «умные» остановки пока и не должны работать. «В настоящее время завершены работы по монтажу павильонов и оборудования. Для функционирования оборудования завершаются работы по настройке каналов связи и его интеграции с внешними системами, например, навигационного контроля транспорта для отображения на табло», — уточнили в пресс-службе.