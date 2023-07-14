14 июля 2023

В Перми общественники обратились в прокуратуру из-за «умных» остановок

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, остановка общественного транспорта, улица ленина, электросамокаты, умная остановка, остановка улица плеханова
Общественники в Перми попросили прокуратуру проверить расходование средств на «умные» остановки Фото:

Представители Народного фронта в Пермском крае обратились в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил целевое расходование денег из городского бюджета на «умные остановки». Об этом общественники написали в соцсетях.

«Не доведя до конца работу 28 уже существующих „умных“ остановок за 69 млн рублей, власти города планируют установить до конца ноября еще 27. Обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку целевого расходования администрацией Перми бюджетных средств и взять на контроль последующие расходы на оснащение „умных“ остановок», — говорится в посте на странице группы «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

По мнению общественников, проект по оснащению «умных» остановок в Перми городским властям не удалось довести до ума. Фронтовики подчеркнули в посте, что на остановках в половине случаев не работают — интернет, USB-порты, тревожные кнопки и видеонаблюдение. При этом, уже объявлен аукцион на поиск подрядчика для продолжения работ по созданию «умных» остановок. Общественники ссылаются на портал госзакупок, где указана начальная цена нового контракта -71,2 млн рублей.

Ранее в пресс-службе мэрии Перми сообщили, что «умные» остановки пока и не должны работать. «В настоящее время завершены работы по монтажу павильонов и оборудования. Для функционирования оборудования завершаются работы по настройке каналов связи и его интеграции с внешними системами, например, навигационного контроля транспорта для отображения на табло», — уточнили в пресс-службе.

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Представители Народного фронта в Пермском крае обратились в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил целевое расходование денег из городского бюджета на «умные остановки». Об этом общественники написали в соцсетях. «Не доведя до конца работу 28 уже существующих „умных“ остановок за 69 млн рублей, власти города планируют установить до конца ноября еще 27. Обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку целевого расходования администрацией Перми бюджетных средств и взять на контроль последующие расходы на оснащение „умных“ остановок», — говорится в посте на странице группы «Народный фронт Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». По мнению общественников, проект по оснащению «умных» остановок в Перми городским властям не удалось довести до ума. Фронтовики подчеркнули в посте, что на остановках в половине случаев не работают — интернет, USB-порты, тревожные кнопки и видеонаблюдение. При этом, уже объявлен аукцион на поиск подрядчика для продолжения работ по созданию «умных» остановок. Общественники ссылаются на портал госзакупок, где указана начальная цена нового контракта -71,2 млн рублей. Ранее в пресс-службе мэрии Перми сообщили, что «умные» остановки пока и не должны работать. «В настоящее время завершены работы по монтажу павильонов и оборудования. Для функционирования оборудования завершаются работы по настройке каналов связи и его интеграции с внешними системами, например, навигационного контроля транспорта для отображения на табло», — уточнили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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