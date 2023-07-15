Дерматолог рассказала, как выбрать солнцезащитный крем

Дерматолог Воронина советует при выборе солнцезащитного крема обращать внимание на маркировку

15 июля 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Средства для защиты от лучей типа А проникают в глубокие слои кожи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Не все средства защиты от солнечных лучей способны качественно защитить кожу от негативного воздействия солнца. Об этом предупредила врач Вера Воронина. По ее словам, при выборе крема стоит обращать внимание на маркировку. «Маркировка SPF означает, что средство защищает от лучей типа В, которые вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога. Они проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А», — сообщила дерматолог « Газете.Ru» . Она пояснила, что лучи типа А повреждают ДНК кожных клеток, чем вызывают фотостарение и рак кожи. Средства для защиты от лучей типа А проникают в глубокие слои кожи. На их упаковку нанесена маркировка «для защиты от широкого спектра излучения». В некоторых случаях встречаются обозначения в виде звезд. Максимальная степень защиты обозначена пятью звездами. Также солнцезащитные крема от лучей типа А могут быть обозначены символом РА+, у таких средств максимальная степень защиты обозначена четырьмя плюсами. Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказывала, что в летний период от ультрафиолетовых лучей можно защитить свой организм ликопином, который содержится в томатах, перцах и арбуза. Для максимального защитного эффекта необходимо употребить 5-10 мг ликопина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не все средства защиты от солнечных лучей способны качественно защитить кожу от негативного воздействия солнца. Об этом предупредила врач Вера Воронина. По ее словам, при выборе крема стоит обращать внимание на маркировку. «Маркировка SPF означает, что средство защищает от лучей типа В, которые вызывают покраснение, жжение и другие признаки солнечного ожога. Они проникают только в поверхностный слой кожи и потому менее опасны, чем лучи типа А», — сообщила дерматолог «Газете.Ru». Она пояснила, что лучи типа А повреждают ДНК кожных клеток, чем вызывают фотостарение и рак кожи. Средства для защиты от лучей типа А проникают в глубокие слои кожи. На их упаковку нанесена маркировка «для защиты от широкого спектра излучения». В некоторых случаях встречаются обозначения в виде звезд. Максимальная степень защиты обозначена пятью звездами. Также солнцезащитные крема от лучей типа А могут быть обозначены символом РА+, у таких средств максимальная степень защиты обозначена четырьмя плюсами. Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказывала, что в летний период от ультрафиолетовых лучей можно защитить свой организм ликопином, который содержится в томатах, перцах и арбуза. Для максимального защитного эффекта необходимо употребить 5-10 мг ликопина.