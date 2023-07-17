Мэрия Челябинска разрешила компании ООО «Стройконтинент» возвести производственную базу в Ленинском районе Челябинска на улице Енисейской. При этом будет уменьшен коэффициент застройки участка, сообщается на сайте мэрии.
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство производственной базы) в территориальной зоне, относящейся к зонам объектов IV и V классов опасности, с минимальным коэффициентом застройки — 0,03 по улице Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО „СтройКонтинент“», — говорится на сайте.
Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров. Территория расположена в Ленинском районе по улице Енисейская, севернее здания по улице Енисейской, 73, недалеко от садовых участков. Вид разрешенного использования позволяет построить на участке производственную базу. При этом в документации на сайте мэрии в указано, разрешение на отклонение от предельных параметров не является основанием для выкупа земли.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.