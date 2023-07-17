17 июля 2023

В Ленинском районе Челябинска построят крупную производственную базу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка в заозерном. Курган, каток, стройматериалы, труба, стройка
Инициатор проекта — компания ООО «Стройконтинент» Фото:

Мэрия Челябинска разрешила компании ООО «Стройконтинент» возвести производственную базу в Ленинском районе Челябинска на улице Енисейской. При этом будет уменьшен коэффициент застройки участка, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство производственной базы) в территориальной зоне, относящейся к зонам объектов IV и V классов опасности, с минимальным коэффициентом застройки — 0,03 по улице Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО „СтройКонтинент“», — говорится на сайте.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров. Территория расположена в Ленинском районе по улице Енисейская, севернее здания по улице Енисейской, 73, недалеко от садовых участков. Вид разрешенного использования позволяет построить на участке производственную базу. При этом в документации на сайте мэрии в указано, разрешение на отклонение от предельных параметров не является основанием для выкупа земли.

Площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров
Площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров

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Мэрия Челябинска разрешила компании ООО «Стройконтинент» возвести производственную базу в Ленинском районе Челябинска на улице Енисейской. При этом будет уменьшен коэффициент застройки участка, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство производственной базы) в территориальной зоне, относящейся к зонам объектов IV и V классов опасности, с минимальным коэффициентом застройки — 0,03 по улице Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО „СтройКонтинент“», — говорится на сайте. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров. Территория расположена в Ленинском районе по улице Енисейская, севернее здания по улице Енисейской, 73, недалеко от садовых участков. Вид разрешенного использования позволяет построить на участке производственную базу. При этом в документации на сайте мэрии в указано, разрешение на отклонение от предельных параметров не является основанием для выкупа земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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