В Ленинском районе Челябинска построят крупную производственную базу. Скрин

18 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Инициатор проекта — компания ООО «Стройконтинент» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Челябинска разрешила компании ООО «Стройконтинент» возвести производственную базу в Ленинском районе Челябинска на улице Енисейской. При этом будет уменьшен коэффициент застройки участка, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство производственной базы) в территориальной зоне, относящейся к зонам объектов IV и V классов опасности, с минимальным коэффициентом застройки — 0,03 по улице Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО „СтройКонтинент“», — говорится на сайте. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров. Территория расположена в Ленинском районе по улице Енисейская, севернее здания по улице Енисейской, 73, недалеко от садовых участков. Вид разрешенного использования позволяет построить на участке производственную базу. При этом в документации на сайте мэрии в указано, разрешение на отклонение от предельных параметров не является основанием для выкупа земли. Площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров Скрин: публичная кадастровая карта

Мэрия Челябинска разрешила компании ООО «Стройконтинент» возвести производственную базу в Ленинском районе Челябинска на улице Енисейской. При этом будет уменьшен коэффициент застройки участка, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство производственной базы) в территориальной зоне, относящейся к зонам объектов IV и V классов опасности, с минимальным коэффициентом застройки — 0,03 по улице Енисейской в Ленинском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО „СтройКонтинент“», — говорится на сайте. Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь участка под застройку составляет 33 тысячи 809 квадратных метров. Территория расположена в Ленинском районе по улице Енисейская, севернее здания по улице Енисейской, 73, недалеко от садовых участков. Вид разрешенного использования позволяет построить на участке производственную базу. При этом в документации на сайте мэрии в указано, разрешение на отклонение от предельных параметров не является основанием для выкупа земли.