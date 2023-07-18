Пенсионный фонд РФ отсудил у пермячки 126 тысяч за переплаченную пенсию

Пермячка отчислилась из вуза и незаконно продолжила получать пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд России взыскал через суд с жительницы Перми 126 тысяч рублей, которые были излишне выплачены ей в виде пенсии. После потери права на получение субсидии, девушка продолжила незаконно получать выплаты, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Взыскать с ответчика в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю переплату в размере 126 772,66 рубля», — говорится в решении. В сумму компенсации включены единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей и 116 тысяч рублей выплачиваемой пенсии.

Пермячка получала пособия из-за потери кормильца. Пенсию ей должны были выплачивать только на время обучения в университете. Однако девушка вскоре после начала обучения отчислилась не уведомила об этом пенсионный фонд. Почти год пермячка получала пособие незаконно, что вскрылось в результате проверки.