Пенсионный фонд РФ отсудил у пермячки 126 тысяч за переплаченную пенсию

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Пермячка отчислилась из вуза и незаконно продолжила получать пенсию Фото:

Пенсионный фонд России взыскал через суд с жительницы Перми 126 тысяч рублей, которые были излишне выплачены ей в виде пенсии. После потери права на получение субсидии, девушка продолжила незаконно получать выплаты, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Взыскать с ответчика в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю переплату в размере 126 772,66 рубля», — говорится в решении. В сумму компенсации включены единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей и 116 тысяч рублей выплачиваемой пенсии.

Пермячка получала пособия из-за потери кормильца. Пенсию ей должны были выплачивать только на время обучения в университете. Однако девушка вскоре после начала обучения отчислилась не уведомила об этом пенсионный фонд. Почти год пермячка получала пособие незаконно, что вскрылось в результате проверки.

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Пенсионный фонд России взыскал через суд с жительницы Перми 126 тысяч рублей, которые были излишне выплачены ей в виде пенсии. После потери права на получение субсидии, девушка продолжила незаконно получать выплаты, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с ответчика в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю переплату в размере 126 772,66 рубля», — говорится в решении. В сумму компенсации включены единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей и 116 тысяч рублей выплачиваемой пенсии. Пермячка получала пособия из-за потери кормильца. Пенсию ей должны были выплачивать только на время обучения в университете. Однако девушка вскоре после начала обучения отчислилась не уведомила об этом пенсионный фонд. Почти год пермячка получала пособие незаконно, что вскрылось в результате проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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